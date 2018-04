BMW Serie 8 | collaudi finali per la super coupé con motore V8 da 530 cv

BMW Serie 8 - Con i collaudi finali emergono nuovi dettagli : Annunciando l'inizio dell'ultima fase di collaudo dei prototipi della nuova Serie 8, la BMW ha rivelato alcune informazioni riguardo alla meccanica della coupé. I tecnici dell'Elica stanno testando gli ultimi aspetti della dinamica di guida della nuova BMW M850i xDrive in Galles prima che la due porte entri in produzione nelle prossime settimane. La Casa tedesca potrebbe infatti togliere i veli dalla nuova generazione della 8 tra poco più di un ...

BMW Serie 8 - Test al Nürburgring per la Coupé e la Cabrio : Se l'attesa per la Serie 8 si è fatta ormai snervante, non c'è miglior modo di ingannare il tempo che osservare i prototipi impegnati al Nürburgring per gli ultimi collaudi. Visto l'ormai imminente debutto della nuova sportiva di casa BMW i prototipi hanno camuffature ridotte al minimo ed è persino possibile avvistare nel giro di pochi minuti sia la versione Coupé sia quella Cabriolet.Coupé al debutto entro pochi mesi. La Serie 8, che riporta in ...