BioWare conferma | Anthem sarà tra i protagonisti dell' E3 2018

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso l'E3e le varie compagnie si stanno preparando all'importante evento di Los Angeles. Ultimamente, ad esempio, Nintendo ha svelato i propri piani per la fiera che ospiterà attesissimi giochi.Come nel caso di, come riporta Gamingbolt, hato che il titolotra i'E3e che il team, in questo momento, sta focalizzando le proprie energie su ciò che mostreranno alla fiera.Brenon Holmes, che è stato molto attivo su Reddit nell'ultimo anno con le sue risposte alle domande e alle richieste dei fan, ha dichiarato: "tutti stanno lavorando alacremente. Stiamo facendo molto per perfezionare il contenuto chemostrato all'EA Play / E3."Read more…