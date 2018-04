Benevento-Udinese 3-3 | ce ne andiamo dalla Serie A ma sappiamo già che vi mancheremo

Video/ Benevento Udinese (3-3) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Benevento Udinese (3-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match al Vigorito (domenica 29 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:46:00 GMT)

Il Benevento tira fuori l'orgoglio - 3-3 con l'Udinese allo scadere : Benevento ancora guastafeste. Al termine di una partita pirotecnica, i giallorossi già retrocessi trovano il secondo risultato utile consecutivo dopo il successo di prestigio a San Siro, e inguaiano l'...

Benevento-Udinese 3-3 - il tabellino : Benevento-Udinese 3-3 - Primo tempo 1-1 marcatori - Widmer al 13' , U, ,Viola al 23' , B, , Coda , rigore, al 31' st , B, , Lasagna al 33' st e al 34' , U, , Sagna al 45' st , B, . benevento , 4-3-3, -...

Serie A - Benevento-Udinese 3-3 : Lasagna illude - Sagna pareggia : I campani, già retrocessi, onorano fino alla fine il campionato e costringono al pari i friulani: la cura Tudor funziona a metà

Risultati Serie A - 35^ giornata : rinascita Milan - per la salvezza scatto della Spal ed il Benevento ferma l’Udinese [FOTO] : 1/41 Foto LaPresse -Garbuio Paola 29 04 2018 Verona - Italia Sport Calcio Hellas ...

