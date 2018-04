Beautiful sconfitta ai Daytime Emmy Awards Premio all’attore di Zende – Anticipazioni

davidemaggio

(Di lunedì 30 aprile 2018) Rome Flynn vinceNon ce l’ha fattaad aggiudicarsi ilcome Miglior Serie Drammatica ai2018. Ilpiù importante della kermesse è andato a Days of Ours Lives (I Giorni della Nostra Vita). In compenso Rome Flynn, interprete di, conquista il riconoscimento come miglior giovane attore in una serie drammatica. Niente da fare, invece, per sua moglie nella finzione ossia Reign Edwards e per “suo nonno” John McCook, nominati rimasti a bocca asciutta. La cerimonia si è svolta ieri al Pasadina Civic Auditorium e, tra l’altro, ha visto trionfare nuovamente Lidia Bastianich. Il suo Lidia’s Kitchen ha vinto come miglior programma di cucina. Di seguito ledi questa settimana di. La soap non andrà in onda domani, 1 maggio.: da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio 2018 Wyatt ...