Baye Dame fuori dal GF 15 | ma i fan chiedono anche la testa di Aida

: Caro @GrandeFratello, noi stasera ci aspettiamo: - la squalifica di Baye Dame e di Luigi Favoloso - la nomination d… - trash_italiano : Caro @GrandeFratello, noi stasera ci aspettiamo: - la squalifica di Baye Dame e di Luigi Favoloso - la nomination d… - trash_italiano : BAYE DAME, DEVI SOLO USCIRE. #GF15 - trash_italiano : Baye Dame, non ti perdoniamo l'aggressione. Baye Dame, non ti perdoniamo assolutamente il fatto di aver rovinato l'… -

(Di lunedì 30 aprile 2018)Dia è stato espulso dal GF 15, ma i telespettatori non si sono placati. I social sono pieni di commenti in cui viene richiestal’eliminazione diNizar. In tanti hanno notato il tentativo subdolo della spagnola di fomentare lo stesso odio di cui è vittima. Se il karma funziona per il verso positivo, a suo dire, agiscein senso negativo. E se il GF 15 ci ha mostrato qualcosa di forte questa settimana, non è solo per il comportamento diNizar non è diversa da chi l’ha attaccata. Al GF 15 l’espulso èDia,Nizar salva? Un gioco al massacro. Si potrebbe definire così il GF 15 per quello che ci ha mostrato nell’ultima settimana. E non riguarda solo il comportamento diDia, espulso nella diretta della terza puntata. L’italo-nigeriano torna a casa accompagnato dalle lacrime di chi lo ha ...