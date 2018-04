BAYE DAME DIA SQUALIFICATO Lascia la casa tra le lacrime dei ragazzi | Angelo furioso

Grande Fratello 15 - BAYE DAME squalificato (VIDEO) : Baye Dame è stato squalificato dal Grande Fratello 15 in seguito all'aggressione ai danni di Aida. L'annuncio di Barbara d'Urso durante la diretta di lunedì 30 aprile 2018 (LIVE su Blogo).La conduttrice sin dall'inizio della puntata ha preso fermamente posizione su quanto accaduto all'interno della Casa negli scorsi giorni, criticando aspramente i concorrenti autori di atti di bullismo, rivelando di essersi vergognata per alcune scene e ...

Grande Fratello 2018 bullismo su Aida : squalificato BAYE Dame : La nuova edizione del Grande Fratello 2018 è iniziata subito con una nota negativa. Le polemiche su Francesco Monte vs Eva Henger durate per tutta l’Isola dei Famosi 2018 hanno infatti lasciato il posto alle ben più gravi azioni accadute dentro la Casa del GF Nip. Grande Fratello 2018 bullismo su Aida Durante la seconda puntata del reality show è infatti entrata in gioco Aida Nizar, estroversa spagnola già celebre per aver punzecchiato ...