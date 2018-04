Baye Dame Dia squalificato Barbara D' Urso furiosa | Io non ci sto | scene

Barbara D'Urso vs Baye Dame/ È una furia : ”Non ci sto! I tuoi genitori si vergognano!“ (Grande Fratello 2018) : Barbara d’Urso si prepara a condurre la terza puntata del Grande Fratello 2018. La conduttrice comunicherà ai concorrenti i provvedimenti disciplinari. Il pubblico sarà soddisfatto?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:02:00 GMT)

BOOM! Grande Fratello : espulso Baye Dame : Baye Dame VS Aida Nizar Serata di sacrosanti provvedimenti disciplinari al Grande Fratello. Nella puntata in onda questa sera, dopo gli incresciosi fatti accaduti in settimana (qui, qui, qui e qui alcuni post riassuntivi) siamo in grado di anticiparvi che la produzione espellerà dal reality di Canale 5 il concorrente senegalese Baye Dame. Gli altri concorrenti, resisi responsabili di pesanti ‘atti di bullismo e oscenità’ -così li ha ...

Gf - Baye Dame : "Quando esco denuncio Aida Nizar. Le tolgo tutti gli spicci" : Dopo il durissimo scontro con Aida Nizar , sembrava che Baye Dame si fosse pentito per le dure parole e per i gesti spropositati, peccato che quel pentimento sia durato soltanto qualche ora. Nei ...

GF 15 - Simone Coccia : “Baye Dame mi ha minacciato” : Baye Dame ha minacciato Simone Coccia Colaiuta al Grande Fratello? Pochi minuti fa Simone Coccia Colaiuta ha confessato ad Alberto Mezzetti di essere stato minacciato da Baye Dame. Probabilmente questo sarebbe avvenuto dopo le 2 di notte, quando la diretta del GF 15 viene interrotta per poi riprendere dalle 10 del mattino. Alberto e Simone parlavano vicino alla piscina. Il fidanzato di Stefania Pezzopane ha confessato: “Mi ha detto ‘Tu ...

Grande Fratello - i ragazzi non hanno capito niente. Baye Dame : «Se Aida non viene espulsa vuol dire che è raccomandata» : GF15 - Aida Nizar I concorrenti del Grande Fratello 2018 sembrano avere la percezione esattamente contraria rispetto al clamore che si sta scatenando in questi giorni fuori dalla Casa. Dopo i ripetuti insulti e atti di bullismo ai danni di Aida Nizar (stando alle segnalazioni dei telespettatori sui social pare persino che Luigi Favoloso abbia fatto una battuta macabra su un secchio con dell’acido da buttarle addosso) il gruppo pensa a come ...

Malgioglio : “La d’Urso non dorme da giorni per la storia di Baye Dame” : Cristiano Malgioglio parla di quello che sta accadendo al Grande Fratello e difende Barbara d’Urso Cristiano Malgioglio furioso con Baye Dame e tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello per quanto sta accadendo ai danni di Aida Nizar. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, l’opinionista ha ammesso di non apprezzare il comportamento della maggior parte dei […] L'articolo Malgioglio: “La d’Urso non dorme da giorni ...

Grande Fratello 2018/ Diretta e eliminati : il caso Aida Nizar - Baye Dame e Favoloso squalificati? (30 aprile) : Grande Fratello 2018, Diretta terza puntata: eliminati e il caso Aida Nizar, Baye Dame Dia e Luigi Mario Favoloso squalificati? In arrivo provvedimenti molto duri da parte di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 07:05:00 GMT)