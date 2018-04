Batte la testa durante la partita di rugby | ora Rebecca lotta per la vita in ospedale

Cade e Batte la testa - Rebecca Braglia lotta per la vita : Rebecca Braglia lotta per la vita. La giovane, 18 anni, durante una partita di rugby degli Amatori Parma Under 18 a Ravenna ha battuto violentemente la nuca: soccorsa immediatamente sul campo da gioco è stata trasportata...

Giro d’Italia 2018 - sarà Chris Froome l’uomo da Battere. Cronometro per fare la differenza e squadra fortissima. Ma con un tarlo nella testa… : Chris Froome sarà senza ombra di dubbio l’uomo da battere al Giro d’Italia 2018: il keniano bianco si presenterà al via di Gerusalemme con tutti i favori del pronostico, desideroso di vincere la terza grande corsa a tappa consecutiva dopo essersi imposto al Tour de France e alla Vuelta nel 2017. Il britannico ha tutte le carte in regola per completare il Grande Slam spalmato sui due anni, tecnicamente sembra avere tutte le ...

Chianciano : bimbo Batte testa - è grave : 23.18 Un bambino di 9 anni in sella alla sua bici si è scontrato con un camion della nettezza urbana battendo con violenza la testa. E' successo a Chianciano Terme nel Senese. Le condizioni del piccolo, residente nella cittadina, sono sembrate subito molto gravi. I sanitari hanno richiesto il trasferimento con l'elisoccorso al Meyer di Firenze dove è ricoverato in prognosi riservata. Indagini della polizia municipale e dei carabinieri per ...

Cade dal cassonetto e sBatte la testa : CASTELNUOVO. Una persona è caduta da un cassonetto alto un metro e mezzo sbattendo la testa poco prima delle 13 sulla strada fra Castelnuovo e Olle, in Valsugana. Sul posto è stato inviato l'...

A Soiano anziano cade da un muretto e Batte la testa : Ieri un uomo è caduto da un muretto e battendo la testa. L'incidente E' successo ieri poco prima di mezzogiorno. Dante Massa , storico panettiere del paese di 79 anni, stava tagliando l'erba nel ...

Nella testa di CR7 : Battere la Juve per un record straordinario : Il gioiello portoghese, come racconta Il Corriere dello Sport , sta puntando a mettere in bacheca il sesto Pallone d'Oro in carriera ancora prima del prossimo Mondiale di Russia 2018, che giocherà ...

Marquez fuori di testa : va contromano - abBatte Valentino Rossi ed altri 4 piloti Video : Il gran premio più folle di sempre nella storia della MotoGp [Video]. Ma stavolta non per grandi bagarre o duelli ma per la condotta antisportiva ed assolutamente fuori controllo di Marc #Marquez. Lo spagnolo è riuscito nell'impresa di infrangere il regolamento in una sola gara quasi una decina di volte. L'apice della follia era gia' stato raggiunto gia' prima della partenza. In fase di schieramento Marquez si è reso protagonista di un inedito ...

Batte testa a seguito di malore. Anziana salvata da carabiniere fuori servizio : Roma – Ieri pomeriggio, in via Ugo Bignami, un carabiniere fuori servizio ha salvato la vita ad un’Anziana signora. Il militare è intervenuto in seguito alle grida della donna provenienti da una finestra dell’edificio. Allertati i colleghi della stazione Medaglie D’Oro è intervenuto insieme a loro in un appartamento al secondo piano di una palazzina. Entrati, i militari hanno trovato riversa a terra la donna di 96 anni. ...

Elezioni - Mangini : “Renzi? Ha Battezzato come sinistra ciò che sinistra non era. M5s? Interpreta speranza e protesta” : “Renzi? Ha battezzato come sinistra ciò che sinistra non era. Si è sempre dichiarato di sinistra e non lo è assolutamente”. Così a Dimartedì (La7) si pronuncia sul segretario dimissionario del Pd Cecilia Mangini, fotografa e prima documentarista in Italia dal dopoguerra. La regista racconta una novella di Giovanni Boccaccio, in riferimento a Matteo Renzi, e aggiunge: “Di fronte ai giochini di prestigio la gente si è veramente stufata, anche ...

Serie B Palermo - Tedino : «Serve la testa per Battere il Frosinone» : Palermo - Il Palermo non può sbagliare. In caso di sconfitta contro il Frosinone, i rosanero scenderebbero a -9 punti dalla vetta. Così Bruno Tedino : 'Abbiamo voglia di confrontarci contro una ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Croazia Batte Olanda - Italia sempre in testa. L’Ungheria sconfigge la Polonia - aiuto per gli azzurri : Non soltanto la vittoria dell’Italia in Romania nel girone D delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. La Croazia era spalle al muro e rischiava una clamorosa eliminazione ma di fronte al pubblico di Zadar è riuscita a sconfiggere l’Olanda per 82-79 al termine di un match estremamente combattuto. I padroni di casa, avanti 25-13 dopo la prima sirena e 44-34 all’intervallo, hanno subito la rimonta degli orange che hanno ...

RISSA TRA RAGAZZINE/ Video - Napoli : le sBatte la testa contro una macchina - Facebook rimuove le immagini : RISSA tra RAGAZZINE per le strade di Napoli, la più corpulenta sbatte la testa della rivale contro una macchina, le amiche temono la voglia uccidere, ecco le immagini(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 21:33:00 GMT)

Ubriaco cade davanti al Museo della lana di Stia e sBatte la testa. Trauma cranico - intervento di Pegaso : Incidente alle 13,30 in strada a Stia, in Casentino. Un uomo, visibilmente Ubriaco, è caduto davanti al Museo della lana e ha riportato un Trauma cranico. Sul posto il 118 con un'ambulanza. E' stato ...