Basket | Nba | Cleveland elimina Indiana | Harden trascina Houston

Basket - play off Nba : avanzano Toronto e Utah. Indiana trascina Cleveland a gara-7 : NEW YORK - Toronto e Utah approdano in semifinale di Conference mentre Indiana 'costringe' Cleveland a disputarsi l'ingresso tra le migliori otto nello spareggio di gara 7. Questi gli esiti delle gare ...

Basket - playoff Nba : Houston vola in semifinale - James porta avanti Cleveland : NEW YORK - Houston conquista la semifinale nella Western Conference e aspetta la vincente della serie che gli Oklahoma City Thunder hanno riaperto con Utah Jazz, mentre Cleveland e Toronto si ...

Basket - playoff Nba : i Sixers di Belinelli in semifinale - i Warriors eliminano gli Spurs : NEW YORK - Emettono altri due verdetti i play-off del campionato Nba dopo le partite disputate nella notte italiana. E a festeggiare c'è anche Marco Belinelli che con i suoi Sixers vince gara-5 e ...

Basket - Playoff Nba : vincono Houston e Utah - semifinale a un passo : ROMA - Houston e Utah guadagnano il match-ball nel primo turno della Western Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Rockets superano i Minnesota Timberwolvers per 119-110 con 36 punti di James ...

Basket - play off Nba : New Orleans in semifinale a Ovest. Philadelphia espugna Miami e va 3-1 : NEW YORK - New Orleans è la prima squadra ad approdare alle semifinali nei playoff Nba. I Pelicans hanno chiuso la serie sul 4-0 contro Portland sfruttando il fattore campo , 131-123, . A trascinare ...

Miami Heat Philadelphia Sixers/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Basket Nba - gara-4) : diretta Miami Heat Philadelphia Sixers Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket NBA, gara-4 del primo turno playoff (21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:15:00 GMT)

Basket - playoff Nba : LeBron rialza Cleveland - Houston si divora Minnesota : WASHINGTON - Cleveland rialza la testa dopo la sconfitta in gara-1 e pareggia , 1-1, i conti nella sfida con Indiana valida per il primo turno dei playoff. A prendere per mano i Cavs è, come sempre, ...

Basket - Nba : Wade ferma Philadelphia - Durant-Thompson stendono San Antonio : WASHINGTON - Si ferma sul momento più bello la corsa di Philadelphia. Dopo 17 vittorie di fila tra regular e post-season, i Sixers si arrendono a Miami 113-103 in gara-2 dei playoff Nba. A firmare il ...

Basket - playoff Nba partenza falsa Cleveland - Harden trascina Houston : WASHINGTON - Colpaccio Indiana in casa di Cleveland e LeBron per la prima volta in carriera conosce il sapore della sconfitta all'esordio nei play-off. Il Prescelto aveva fin qui collezionato 12 ...

Wild Side Basketball n. 29 - il video di VicenzaPiu.tv : ospiti in studio Ales Masetto e Massimo Sonda e poi NBA e Basket vicentino : Pubblicato l'11 aprile 2018, aggiornato con video il 12 alle 16.29. Puntata 29 di Wild Side basketball , in streaming su VicenzaPiu.tv e sulle omonime App con repliche come da palinsesto , poi on demand sulle App VicenzaPiùTv, sul nostro canale YouTube e poi anche qui dove trovi tutte le puntate , ndr, ...