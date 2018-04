Basket | Il Don Bosco vince gara 1 dei playout

Basket - donne : Schio in finale - eliminata Napoli. Stasera gara-4 Ragusa-Venezia : Schio completa l'opera, sbancando 65-73 Napoli in gara-4, vincendo la semifinale 3-1 e riconquistando la finale scudetto per riprendersi quel tricolore ceduto la passata stagione a Lucca in maniera ...

Basket - Eurolega 2018 : il CSKA tra le polemiche ed il Real Madrid con Doncic volano alle Final Four : Sarà un venerdì sera che rimarrà nella storia dell’Eurolega per uno dei Finali più controversi di sempre. Nel derby di Mosca il CSKA supera 89-88 il Khimki e si qualifica alle Final Four, ma quello che è successo negli ultimi secondi potrebbe lasciare grandi polemiche da parte dei padroni di casa che si sono visti annullare il canestro della vittoria a due secondi dalla fine per un fischio arrivato probabilmente dal tavolo che ha indotto ...

Basket donne : Schio-Napoli - Harmon vuol fare un altro scherzo al Famila : Uno scherzo a Schio lo ha già fatto. Lo scorso anno con la maglia di Lucca. Ora Jillian Harmon prova a preparare il bis. E' infatti la Saces Mapei Napoli la sfidante del Famila Schio che ha dominato ...

Basket - donne. Venezia vuole suonarle a Ragusa : dirige Liberalotto : Quando in palio c'è qualcosa di importante le promesse si sprecano: dallo spogliarello all'impresa leggendaria in cima a un monte con la bici. Andrea Liberalotto, trentottenne allenatore della Reyer ...

Basket - Nba : Wade ferma Philadelphia - Durant-Thompson stendono San Antonio : WASHINGTON - Si ferma sul momento più bello la corsa di Philadelphia. Dopo 17 vittorie di fila tra regular e post-season, i Sixers si arrendono a Miami 113-103 in gara-2 dei playoff Nba. A firmare il ...

Basket - serie A Milano sull ottovolante - ma Venezia e Avellino non perdono terreno : ROMA - Non steccano le prime della classe nella 25esima giornata del massimo campionato di pallacanestro. Milano sale sull'ottovolante , nel senso di affermazioni consecutive, e difende il suo primato ...

Basket donne - da oggi i quarti playoffParte la caccia a Lucca tricolore : San Martino di Lupari, simbolo di una piccola realtà veneta dove lo sport , c'è pure la Luparense di calcio a 5, è vissuto con grande passione, è una squadra compatta con un play razionale, Gianolla, ...

Basket donne - la stella Zandalasini : 'Amo Broni - ma ora vinco con Schio" : L'ultimo show televisivo martedì scorso da Alessandro Cattelan negli studi di Epcc. Cecilia Zandalasini ha aggiunto un'altra tappa al suo percorso da personaggio che si è ritagliata dopo un'estate da ...

Lions Club Ragusa dona canestro Basket al Comune : Il Comune accetta la donazione di un canestro per il basket da parte del Lions Club Ragusa Host. Sarà installato tra via Mongibello e via Forlanini.

Basket - donne : rissa in Under 18 - rotto il setto nasale a una ragazza : E' finita male, molto male la partita fra Conte Verde Rivoli e Polisportiva Pasta, 3ª di andata del girone di consolazione Coppa A categoria Under 18 femminile, che si è giocata ieri sera alla ...

Basket - Eurolega - le stelle viste da vicino : la storia di Luka Doncic : ... campione in carica con il Fenerbahce Istanbul, le cui abilità e gli svariati interessi fuori dal campo ne fanno una personaggio unico nel mondo dello sport. E più tardi, in primavera, The Insider ...

Basket C Gold - Il Don Bosco vince in casa contro Agliana : La Cronaca In casa Don Bosco Roberto Russo spedisce in quintetto Osini, Graziani, Bianco , Korsunov e Fantoni; il dirimpettaio Bertini risponde con Nieri, Bogani, Limberti, Cavicchi e Rossi. L'inizio ...

Basket - Nba : avanti Golden State e Boston - Belinelli e Philadelphia cadono a Miami : WASHINGTON - Golden State , 51-14, perde Curry nel primo quarto per un problema alla caviglia e ci pensa allora Kevin Durant, autore di 37 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate, a prendere per mano la ...