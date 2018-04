Basket | i migliori italiani della 28a giornata | Della Valle e Aradori cannonieri azzurri

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 27a giornata. Brescia sempre più grande con i Vitali. Christian Burns sempre in doppia doppia : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori giocatori italiani della 27a giornata di campionato. Stefano Tonut: Venezia torna in testa al campionato dopo la vittoria di Sassari. Un’altra prova da grande squadra per i campioni in carica, con la guardia azzurra che mette a referto 14 punti in una partita da 19 di valutazione. Adesso mancano tre giornate alla fine e la Reyer si giocherà con ogni probabilità il primo posto ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : le migliori azzurre dei quarti di finale : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane nelle sfide dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 Martina Bestagno: Venezia si conferma la principale antagonista del Famila Schio nella lotta Scudetto. Davvero tutto semplice per la Reyer nel quarto di finale contro la Fixi Torino. Due ottime partite per Bestagno, sempre in doppia cifra con i 14 punti di gara1 e i 13 punti di gara2 Valeria De Pretto: una Venezia molto italiana e che ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori della 26a giornata. Fontecchio top scorer - Vitali e Burns ottimi ma sconfitti. Cinciarini guida Milano nel derby : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 26a giornata della Serie A di Basket Simone Fontecchio: top scorer italiano di questa giornata con i suoi 18 punti. Una grande prestazione nel match della sua Cremona contro Trento. Una sconfitta pesante per la Vanoli, che vede rallentare la sua corsa verso i playoff, anche se le possibilità di centrare le post season ci sono tutte con questo Fontecchio. Michele Vitali: quello tra ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 25a giornata. Burns è una certezza - Gentile top scorer - Cinciarini guida Milano : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 25a giornata della Serie A Christian Burns: la stagione della consacrazione. Ogni settimana è sempre tra i migliori italiani. Cantù vuole i playoff e vince uno scontro diretto fondamentale contro Bologna. Il merito, neanche a dirlo, del centro della nazionale. Ennesima doppia doppia dell’anno, mettendo a referto 22 punti ed 11 rimbalzi. La prossima stagione probabilmente giocherà ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 24a giornata. Tonut trascina Venezia nel big match - Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di Basket Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane dell’ultimo turno del Round of Challenges. Martina Bestagno trascina Venezia - Ilaria Milazzo brilla a Torino : Il Round of Challenges della Serie A1 si è concluso ieri. La quarta e ultima giornata ha definito la classifica: le prime otto si giocheranno i playoff Scudetto mentre le ultime due si giocheranno la salvezza nel playout, che con la perdente che a sua volta sfiderà la vincente dello spareggio tra le due perdenti dei playoff di A2. Andiamo a vedere le migliori italiane del weekend. Martina Bestagno – Tutto facile per Venezia, che ha battuto ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 23a giornata. Alessandro Gentile sfiora il career high - Christian Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 23a giornata della Serie A di Basket. Michele Vitali: Brescia si riscatta dopo la sconfitta della passata giornata contro Bologna e supera nell’anticipo di sabato la Betaland Capo d’Orlando. Una vittoria che ha permesso alla Germani di tornare al terzo posto a pari punti con Avellino. Decisivi i 17 punti della guardia azzurra, che si conferma ancora una volta tra i migliori ...

Basket femminile - Serie A 2018 : le migliori italiane della 21a giornata. Martina Bestagno top scorer. Bene Crippa e Pastore : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane della 21a giornata della Serie A1 Martina Bestagno: Venezia doveva riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro Schio del turno precedente e la Reyer ha trovato una preziosissima vittoria all’ultimo respiro contro la Passalacqua Ragusa. Decisiva una fantastica prestazione dell’azzurra che chiude con 24 valutazione, mettendo a referto 19 punti ed 8 rimbalzi, gli ultimi due ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 22a giornata. Michele Vitali top scorer - grandi prestazioni Alessandro Gentile e Niccolò De Vico : Vediamo quali sono stati i migliori giocatori italiani della 22a giornata Niccolò De Vico: senza Amedeo della Valle, Reggio Emilia trova in rimonta la vittoria sul campo di Pistoia, complice la miglior prestazione in campionato di un De Vico scatenato dalla linea dei tre punti. Cinque bombe su sette tentativi nei suoi 17 punti finali, tutti decisivi per il successo della Grissin Bon. Andrea Cinciarini: senza Theodore, è il play italiano ad aver ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della seconda giornata del Round of Challenges. Cecilia Zandalasini devastante : La Serie A1 di Basket femminile prosegue spedita verso i playoff. La seconda giornata del Round of Challenges ha definito ulteriormente la classifica: al termine dei quattro turni di questa fase saranno le prime otto a giocarsi lo Scudetto, con le ultime due che invece lotteranno per non retrocedere. Andiamo quindi a vedere le migliori italiane del weekend. Olbis André – La migliore in casa Battipaglia è stata lei, mostrando ancora una ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 21a giornata. Torna “Air Polonara” - altro Burns show a Cantù : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori italiani della 21a giornata del campionato italiano di Basket Achille Polonara: è Tornato Air Polonara! Grandissima prestazione dell’ala azzurra nel successo della sua Sassari nello scontro diretto per i playoff contro la Vanoli Cremona. L’ex Reggio Emilia mette a referto 20 punti ed 8 rimbalzi, per una partita con un ottimo 31 di valutazione Marco Portannese: Cremona crolla in quel ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della prima giornata del Round of Challenges. Macchi certezza - bene Orazzo e Moroni : Nel fine settimana si sono giocate le cinque partite valide per il primo turno del Round of Challenges del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Di fatto, nel calcolo dei punti in classifica non cambia niente, con quattro giornate i cui punteggi andranno a sommarsi a quelli ottenuti in stagione regolare per definire la griglia dei playoff e le escluse dalla fase finale del torneo. Di fatto, è cambiato poco o nulla in classifica, ...