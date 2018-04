Basket femminile | Semifinali Serie A1 2018 | Venezia si scioglie sul più bello Ragusa

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Ragusa batte Venezia e porta la serie a gara-5! : Sarà gara-5 a decidere la serie di semifinale tra Ragusa e Venezia. La Passalacqua ha difeso con successo il proprio campo nel quarto episodio, battendo la Reyer per 61-58 e rimandando ogni discorso alla quinta e decisiva partita (in programma lunedì). Una vittoria che porta la firma del solito duo: Dearica Hamby e Jessica Kuster, autrici di 30 punti combinati. Per la prima una prestazione notevole arricchita da ben 18 rimbalzi ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : il Famila Schio prima finalista. Sconfitta in gara-4 la Saces Napoli : Il Famila Schio è la prima finalista dei Playoff Scudetto. La squadra veneta ha vinto gara-4 in casa della Saces Napoli per 73-65 e giocherà l’ultimo atto del campionato. Schio andrà così a caccia del nono Tricolore della sua storia, mentre Napoli fa calare il sipario su una stagione comunque molto positiva per le campane. Grandissima protagonista di questa sera Isabelle Yacoubou, miglior marcatrice dell’incontro con 28 punti. Oltre ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Venezia espugna Ragusa e si porta sul 2-1 : Venezia si avvicina alla finale Scudetto dopo la vittoria in gara-3 a Ragusa per 71-63. La Reyer si porta sul 2-1 nella Serie contro la Passalacqua e ribalta nuovamente il fattore campo, regalandosi due match point per andarsi a giocare il Tricolore. Protagoniste del match le grandi ex della serata Camille Little, miglior marcatrice con 18 punti, e Riquna Williams, che chiude in doppia cifra anche lei con 16 punti. A Ragusa, invece, non bastano ...

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Schio espugna Napoli e si riprende il fattore campo : Il Famila Schio si è ripreso il fattore campo nella semifinale dei playoff di A1 contro Napoli. La gara del PalaVesuvio è stata senza storia, con le ragazze di coach Vincent che hanno vinto con un netto 49-74, che porta le scledensi avanti 2-1 nella Serie e soprattutto a match point. Venerdì, sullo stesso parquet, Schio ha l’occasione per tornare in finale per la nona volta consecutiva. L’obiettivo di Schio è stato chiaro sin dalla ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Ragusa vince al Taliercio e pareggia i conti con Venezia : Ragusa batte Venezia e pareggia i conti nella Serie di semifinale. La Passalacqua Trasporti ha espugnato il Taliercio per 64-77 portandosi sull’1-1 e ribaltando pertanto il fattore campo. Un colpo esterno importante quello delle siciliane, maturato grazie alla grande prestazione di Ndour, con 24 punti e 10 rimbalzi, oltre a quelle di Kuster, con 20, e Hamby, con 19. Ma è stata una prestazione di squadra notevole quella di Ragusa, che dopo ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Napoli pareggia i conti con Schio in semifinale : La Saces Mapei Givova Dike Napoli è ancora in corsa: in gara2 delle semifinali della Serie A1 di Basket femminile 2017-2018, la formazione campana è riuscita ad imporsi con il punteggio di 75-66 sul Famila Wuber Schio, grande favorita per la conquista del titolo. Vittoria importantissima, inoltre, perché maturata proprio in casa di Schio, al Palaromare: dopo due quarti equilibratissimi, l’equilibrio si è spezzato nel terzo parziale, in cui ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia fa sua gara-1 in rimonta contro Ragusa : Nella seconda semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 la Reyer Venezia vince gara-1 contro la Passalacqua Ragusa per 76-70. Un successo arrivato in rimonta per le venete, che hanno fatto loro la partita grazie ad un ottimo ultimo quarto. Super protagonista della sfida in casa Reyer è stata Riquna Williams, autrice di una super doppia doppia da 33 punti ed 11 rimbalzi. Importantissimi per Venezia anche i 14 punti di Valeria De Pretto. A ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Schio vince agevolmente gara-1 di semifinale contro Napoli : Il Famila Schio si è aggiudicato gara-1 della semifinale dei playoff contro la Saces Napoli. Le venete hanno dato un’altra prova schiacciante di superiorità, accelerando dopo i primi 10′ e vincendo con un netto 72-57. La Serie, al meglio delle cinque partite, proseguirà domenica con il secondo episodio, in programma sempre al PalaRomare. Napoli ci ha provato a sorprendere Schio in partenza, affidandosi alle iniziative di Gemelos, che ...

Basket femminile - Final Four Eurolega 2018 : Sopron la spunta sullo Yakin Dogu e vola in finale! : La Finale dell’Eurolega femminile sarà tra Sopron Basket e UMMC Ekaterinburg. Le padrone di casa l’hanno spuntata sullo Yakin Dogu Universitesi nella seconda semiFinale, volando all’epilogo della massima competizione per club del Basket femminile. Una vittoria sofferta e sudata quella delle ungheresi, che dopo una prima parte dominata si sono fatte riprendere, riuscendo però a prevalere nella volata Finale. Un successo che ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : Ekaterinburg è la prima finalista! Battuta la Dynamo Kursk nel derby russo : La Final Four dell’Eurolega femminile si è aperta col botto. La Dynamo Kursk si presentava a Sopron imBattuta ma proprio nella semifinale, il derby contro l’UMMC Ekaterinburg, ha conosciuto l’unica sconfitta della sua campagna europea. Dolorosa, perché costringe le russe ad abdicare. A giocarsi la finale domenica saranno quindi le ragazzi di Miguel Mendez, che ora attendono la vincente della sfida tra Yakin Dogu e le padrone di ...

Basket femminile - Final Four Eurolega 2018 : Dynamo Kursk favorita - ma c’è il derby russo. Sopron ospita e sogna - Yakin Dogu vuole il primo titolo : Nel fine settimana l’Eurolega elegge la sua regina. In Ungheria a Sopron sono in programma le Final Four. Venerdì le semiFinali e domenica la Finale che assegnerà il titolo. Oltre alle padrone di casa del Sopron Basket, ci sono le due squadre russe della Dynamo Kurs e dell’UMMC Ekaterinburg e le turche dello Yakin Dogu. La Dynamo Kursk torna anche in questa stagione alle Final Four e le russe sono le campionesse in carica. Una ...

