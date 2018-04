Bari | agenti e pattuglie in piazza Umberto | controlli antidroga nei luoghi dello spaccio

Bari - tir travolge un'auto della polizia stradale : due agenti feriti : Una volante della polizia stradale di Bari è stata travolta e distrutta da un tir sull'A14 adriatica all'altezza di Molfetta, in provincia del capoluogo barese, ieri intorno alle 4 del pomeriggio nei pressi dell'area di servizio Dolmen a Bisceglie.I due agenti all'interno della vettura hanno riportato entrambi ferite, per fortuna non gravi, e all'ospedale sono stati loro diagnosticati sette giorni di prognosi. Si può ...