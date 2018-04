Barcellona | il dominio continua | trionfa nella Liga per la 7ª volta negli ultimi 10 anni

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ilha vinto ieri sera la 7ªdeglidieci, la 9ª degli14. Ildei catalani. Nell’ultimo decennio 7 titoli e tre secondi posti, mentre il Real ha vinto il campionato spagnolo soltanto due volte e l’Atletico Madrid una. Il, così, è sempre più vicino ai Blancos: 25 scudetti contro 33. E pensare che diecifa il Real era a 31 e ila 18! Dopo i tre scudetti consecutivi di Guardiola (2009, 2010 e 2011) ilhato a vincere con qualsiasi allenatore: Vilanova nel 2013, Luis Enrique 2015 e 2016, Valverde in questo 2018. I blaugrana sono arrivati secondi nel 2012 con Guardiola, nel 2014 con Martino e nel 2017 con Luis Enrique. AFP/LaPresse L’ultimache ilè arrivato 3° in campionato risale al 2008, per trovare i catalani fuori dal podio bisogna andare indietro ...