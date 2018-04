Barca Messi gongola | ' Liga speciale'

Messi sarà il nuovo capitano del Barca : Con la prossima uscita di 'Don Andrès', che lascerà la Catalogna per trasferirsi in Cina, l'asso argentino - scrive oggi 'Sport' - diventerà il nuovo 'capo' dello spogliatoio azulgrana, il primo a ...

Argentina - Ruggeri consiglia Messi : 'Fai un passo indietro al Barça e pensa al Mondiale' - : pensa te che il Barcellona possa perdere il campionato spagnolo se Messi non giocherà più? Leo può chiamare il presidente del club e dire 'questa è la 'mia' Coppa del mondo, mi dedicherò alla ...

Storica impresa della Roma : 3-0 al Barça - vola in semifinale. Messi e compagni ko : Doveva succedere un miracolo e il miracolo è successo. La Roma vince 3-0 all’Olimpico, nel match di ritorno dei quarti di Champions League, e conquista l’accesso alle semifinali. Una prestazione straordinaria, quella della squadra di Di Francesco, che si porta in vantaggio al 6’ minuto con la rete di Edin Dzeko. Il bosniaco stoppa di destro sul lan...

Roma - Fazio : 'Orgogliosi di giocare contro il Barca . Messi? Il numero uno' : Fermare Messi. 'Lo conoscono bene tutti, è il migliore al mondo. Vediamo quello che fa ogni giorno, ma dobbiamo pensare a tutti con rispetto e anche alla Roma , la nostra squadra, è fondamentale. Messi ed io non ci siamo detti niente di particolare. Sapeva e ...

Nave Aquarius s Barca 292 migranti a Messina : polemiche coi libici : Sono arrivati oggi pomeriggio nel porto di Messina i 292 migranti , di una ventina di nazionalità diverse, salvati in tre operazioni dalla Nave dell'Ong Aquarius noleggiata da Sos Mediterranee e gesti ...

Gandini : “sfida con Barca esaltante e Messi un extraterrestre” : “E’ una di quelle sfide per cui vale la pena giocare una stagione”. E’ pronto al doppio confronto nei quarti di finale di Champions contro il Barcellona l’amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini che ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1 ha commentato il sorteggio di Nyon che metterà di fronte i giallorossi a Messi e compagni. “C’è grande soddisfazione per aver ...

Spagna Alcacer-Messi - il Barca doma il Bilbao. Atletico perde - ora è a -11 : BARCELLONA - Al Barcellona basta una mezzora per superare l'Athletic Bilbao. Al Camp Nou segnano Paco Alcacer all'8′ e il solito Messi al 30′. Per l'argentino è il 25° centro in ...