Barbara d' Urso stavolta rischia grosso | l' appello a Pier Silvio che la fa tremare

Malgioglio contro Baye Dame : “Barbara d’Urso non dorme da notti” : Barbara d’Urso difesa da Cristiano Malgioglio per il caso Baye Dame Cristiano Malgioglio intervistato da Il Fatto Quotidiano ha parlato dello scomodo caso che vede come protagonista Baye Dame e ha difeso a spada tratta la sua amica Barbara d’Urso. L’opinionista del Grande Fratello ha infatti dichiarato che la conduttrice napoletana da anni e anni si è sempre battuta contro ogni tipo di violenza, in special luogo contro la ...

“Barbara sta malissimo”. Gf : la rivelazione di Cristiano Malgioglio. Gli ultimi fatti avvenuti nella casa hanno sconvolto tutti. Persino la D’Urso non ha retto alla situazione e l’opinionista è preoccupato : “Ecco cosa le è successo” : Il Grande Fratello è appena iniziato, ma le polemiche sono subito infuriate. All’interno della casa i dissapori hanno assunto toni esagerati e sia Barbara D’urso, sia gli opinionisiti, per non parlare del pubblico, sono decisamente indignati. In particolare Cristiano Malgioglio si è scagliato a più riprese con Baye Dame, ma anche con tutti gli altri concorrenti per quello che sta succedendo a Cinecittà. Gli ultimi avvenimenti ...

Sorelle Parodi - nuova sconfitta la domenica contro Barbara d'Urso : Per le Sorelle Parodi è stata una domenica di sangue. Su Raiuno domenica In ha registrato nella prima parte 1.876.000 telespettatori, share 11,82% e nella seconda 1.525.000, 10,84%. E' arrivata la ...

Barbara d’Urso/ Entrerà nella casa per comunicare i provvedimenti disciplinari (Grande Fratello 2018) : Barbara d’Urso si prepara a condurre la terza puntata del Grande Fratello 2018. La conduttrice comunicherà ai concorrenti i provvedimenti disciplinari. Il pubblico sarà soddisfatto?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:36:00 GMT)

Espulsioni Grande Fratello 15/ Chi uscirà? Sanzioni e rivolta : tutti con Baye Dame ma Barbara d’Urso è chiara… : Espulsioni Grande Fratello 15, chi uscirà dalla Casa? Si attendono Sanzioni e pure qualche rivolta: tutti con Baye Dame ma Barbara d’Urso è stata chiara in merito...(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:57:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D'Urso : nella casa entra il naufrago dell'Isola Marco Ferri : nella casa del Grande Fratello , a sorpresa, Barbara D'Urso fa entrare il naufrago dell'ultima edizione dell' Isola dei Famosi Marco Ferri . Come riporta trashitaliano.it molto probabilmente Ferri si ...

DOMENICA LIVE - Barbara D'URSO/ Caso Aida-Baye Dame - Grande Fratello 15 : chi rischia la squalifica : DOMENICA LIVE, anticipazioni del 29 aprile: Valerio Logrieco in studio dopo l'eliminazione al Grande Fratello, ritorna anche la macchina della verità...(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:49:00 GMT)

'Non sono donne - anche...' : in diretta da Barbara d'Urso - una bomba sessuale sul toy boy della Pezzopane : Vladimir Luxuria a Domenica Live di Barbara d'Urso parla di Simone Coccia Colaiuta , il fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane, ex spogliarellista e uno dei concorrenti di questa quindicesima ...

“La verità su Favoloso e Patrizia”. Grande Fratello - scoop di Barbara D’Urso. È la stessa conduttrice del reality a svelare uno scottante retroscena. La questione si complica ancora di più. E intanto Nina Moric… : Al Grande Fratello le cose si complicano sempre di più, con gossip interni che però si fanno ben sentire anche fuori… A tenere banco è l’intesa tra Luigi Mario Favoloso e Patrizia Bonetti che si fa sempre più intensa. Il fidanzato di Nina Moric ha instaurato un feeling speciale con la ventiduenne anche se c’è un problema non di poco conto e che ora è venuto fuori: la ragazza non è single come qualcuno pensa. Patrizia, come ...

Aida Nizar aggredita da Baye Dame - Barbara D'Urso annuncia : 'Ci saranno provvedimenti' : Barbara D'Urso, a Domenica Live, annuncia che aprirà la prossima puntata del Grande Fratello direttamente con i provvedimenti decisi dopo gli atteggiamenti tenuti dentro la casa da Baye Dame. 'Mi ...

Domenica Live/ Barbara D'Urso Al Grande Fratello su Aida Nizar provvedimenti non solo per Baye Dame! : Domenica Live, anticipazioni del 29 aprile: Valerio Logrieco in studio dopo l'eliminazione al Grande Fratello, ritorna anche la macchina della verità... In seguito alle aggressioni verbali da parte di alcuni dei ragazzi del Grande Fratello 2018 nei confronti di Aida Nizar, Barbara D'Urso ha preso una posizione e, nel corso della pagina che Domenica Live dedica al noto reality di Canale 5, ha annunciato che per molti di loro ci saranno delle ...

Grande Fratello 15 - Veronica Satti e Bobby Solo - Barbara D'Urso : "C'è uno spiraglio..." : Durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, è intervenuta nuovamente Mimma Foti, la madre di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che, al momento, si trova all'interno della casa del Grande Fratello 15.Mimma Foti ha commentato la reazione avuta da sua figlia dopo aver scoperto le recenti dichiarazioni del padre e ha commentato anche le nuove dichiarazioni del cantante ...

Favoloso e Patrizia - parla Barbara d’Urso : “Anche lei è impegnata” : Grande Fratello 15, Patrizia è fidanzata ma ci prova lo stesso con Luigi Mario Favoloso: la rivelazione di Barbara d’Urso L’intesa tra Luigi Mario Favoloso e Patrizia Bonetti si fa sempre più intensa al Grande Fratello. Il fidanzato di Nina Moric ha instaurato un feeling speciale con la ventiduenne anche se quest’ultima non è single […] L'articolo Favoloso e Patrizia, parla Barbara d’Urso: “Anche lei è ...

Barbara D’Urso sull’attacco di Baye contro Aida : “Quella è violenza” : Barbara D’Urso: nuove dichiarazioni sulla violenza di Baye contro Aida Domani sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. La puntata si aprirà con l’argomento principale che ha indignato questa settimana i tanti affezionati telespettatori e non, riguardo il bullismo e la violenza verbale, psicologica e quasi fisica ai danni di Aida Nizar, la spagnola dal carattere ...