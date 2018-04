Bandai Namco annuncia HOTEL TRANSYLVANIA 3 | MOSTRI IN MARE!

LITTLE WITCH ACADEMIA CHAMBER OF TIME : Bandai Namco svela il Multiplayer : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che LITTLE WITCH ACADEMIA: CHAMBER of TIME offrirà una modalità Multiplayer per tutti i giocatori. Dall’uscita del gioco il 15 maggio i giocatori potranno unire le forze o competere in questa modalità. Le online feature saranno aggiunte tramite una Day One Patch che darà accesso al Multiplayer. LITTLE WITCH ACADEMIA CHAMBER OF TIME avrà il ...

God Eater 3 : Bandai Namco svela nuovi Aragami e categorie di God Arc : Bandai Entertainment Europe, dopo l'annuncio ufficiale del suo God Eater 3, ha svelato oggi maggiori dettagli sul GDR d'azione previsto per PlayStation 4 e PC.Il più recente Aragami in God Eater 3 è chiamato Havakiri ed è stato scoperto nelle Ashland. Havakiri combina la forza delle sue gambe meccaniche con la bellezza della parte superiore del suo corpo, che ricorda le fattezze di una donna. Può saltare alle spalle del suo avversario e ...

Bandai Namco annuncia 11-11 : Memories Retold : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia una collaborazione con i celebri studi di Aardman e DigixArt per creare 11-11: Memories Retold, un’avventura narrativa e fortemente basata su una storia, ambientata durante la prima guerra mondiale e con uno stile grafico pittorico davvero unico, che intende offrire un’esperienza di intrattenimento assolutamente inedita. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra ...

Tabata di Square Enix e Harada di Bandai Namco Entertainment parlano di Noctis in Tekken 7 : Bandai Namco Entertainment Europe continua a rilasciare una serie di video "dietro le quinte" che esplorano la collaborazione tra Tekken 7 e Final Fantasy XV.Oggi possiamo dare uno sguardo a un'intervista in cui Harada, Tekken Project Director, e Tabata, Final Fantasy XV Director, raccontano della relazione tra le due aziende e del processo che ha reso possibile il crossover con il Tekken 7 - DLC3: Noctis LUCIS CAELUM PACK.Che ne dite?Read ...

Code Vein : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori informazioni su un nuovo personaggio chiamato Mido, oltre a nuove caratteristiche, armi e l’introduzione del supporto dei partner nell’imminente GDR d’azione Code Vein. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Nuove info per Code Vein Prima della Grande Rovina, Mido ha adottato alcuni orfani ...

Remaster di Xenosaga in arrivo? Bandai Namco registra marchio : La trilogia di Xenosaga è stata molto amata da parte dei giocatori, ma praticamente è rimasta nell'oscurità per un decennio. Lo sviluppatore della serie, Monolith Soft (da non confondere con Monolith Productions, lo sviluppatore de La Terra di Mezzo) è ora di proprietà di Nintendo. La trilogia di Xenosaga è apparsa su PS2 (anche se ripercorrerne la storia sarebbe un po' lungo). A oggi è l'editore originale della serie, Bandai Namco, a possedere ...

Dopo Code Vein si pensa già al sequel? Bandai Namco svela le sue idee : La rivista settimanale di Famitsu, come sempre, dedica degli ampi coverage ai titoli provenienti dall'industria videoludica giapponese che meritano un occhio di riguardo. Code Vein è uno di quei titoli, con l'uscita prevista nel corso del 2018 ma ancora priva di un data specifica. I producer del gioco presso Bandai Namco, nel corso di un'intervista, hanno svelato i piani circa l'universo e il possibile franchise del nuovo souls like. Parliamo ...

Bandai Namco UK regala Zeni in Dragon Ball FighterZ per celebrare i DLC : In queste ore, la divisione inglese di Bandai Namco ha pubblicato un tweet nel quale annuncia una speciale iniziativa per celebrare il recente lancio dei primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: parliamo ovviamente di Broly e Bardak, i due nuovi Saiyan che si sono aggiunti al roster del picchiaduro sviluppato da Arc System Works. Per l'occasione, infatti, Bandai Namco UK ha annunciato che i giocatori di Dragon Ball FighterZ riceveranno in ...

CODE VEIN : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco svela nuove informazioni sulla storia e personaggi dell’imminente GDR d’azione CODE VEIN. Dopo la battaglia contro la Regina, il protagonista si risveglia senza più memoria in una zona sconosciuta, una città distrutta. Quando ha ripreso conoscenza, accanto a lui c’era Io, una donna a conoscenza del suo potere di rivitalizzare le fonti di sangue danneggiate, che si trovano in tutta la ...

GOD EATER 3 : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Dopo aver di recente annunciato le piattaforme di GOD EATER 3, Bandai Namco svela maggiori dettagli sul gameplay del suo nuovo GDR d’azione per PlayStation 4 e PC. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. GOD EATER 3: Nuovi dettagli svelati La Terra non è più quella che gli umani conoscevano: gli Aragami hanno causato solo miseria e distruzione. Queste ...

Bandai Namco potrebbe essere al lavoro sulle versioni rimasterizzate di Ace Combat 04 - 5 e Zero : Da qualche tempo non giungono notizie su Ace Combat 7 Skies Unknown, dall'ultimo trailer presentato su PlayStation VR, i fan, quindi, rimangono in attesa di scoprire novità sul gioco. Tuttavia, nella giornata di oggi è spuntata una notizia che potrebbe interessare gli amanti della serie Ace Combat.Infatti, stando a quanto riportato da Gematsu, ci sarebbero possibilità per delle versioni rimasterizzate di Ace Combat 04: Shattered Skies, Ace ...

One Piece World Seeker : Bandai Namco condivide nuove informazioni su Jail Island : Dopo avervi proposto la nostra puntuale anteprima dedicata a One Piece World Seeker, ecco che il titolo dedicato a Cappello di Paglia e la sua ciurma torna protagonista con una nuova serie di informazioni.Infatti, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori dettagli su One Piece World Seeker.La ciurma di Cappello di Paglia arriva su Jail Island dove un vago senso di pericolo sembra aleggiare...Jail Island, una volta era chiamata ...