Banche venete | battaglia tra associazioni degli azionisti “Bene il fondo di ristoro”

(Di lunedì 30 aprile 2018) Se le stanno suonando di santa ragione leche raggruppano una buona partedi Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Uno scontro con accuse incrociate riguardanti l’utilità, per recuperare qualcosa dei risparmi andati in fumo, del “di, ultima eredità dei governi Renzi-Gentiloni. Su due barricate contrapposte stanno i cosiddetti “filo governativi” e gli irriducibili che non si rassegnano. Quelli che pensano che la colpa sia soprattutto della gestione dissennata delle duee quelli che, invece, vogliono coinvolgere lo Stato nella responsabilità. La notizia che ha scatenato la zuffa è quella che dà in dirittura d’arrivo il decreto attuativo per far partire ildi ristoro delle vittime di reati finanziari. Ilprevede una dotazione di 100 milioni di euro in quattro anni, dal 2018 al 2021, e sarà finanziato attraverso ...