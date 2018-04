Balotelli | il futuro è in Italia | “mi piacerebbe tornarci”

Balotelli saluta il Nizza : Inghilterra o Italia nel suo futuro : Le parole di Supermario su Instagram sanno di addio ai francesi. Il contratto scade a giugno e le pretendenti già adesso non mancano

Roma - offensiva Balotelli : resta in bilico il futuro di Dzeko : Roma, offensiva Balotelli- Mario Balotelli sarebbe pronto a far ritorno in Italia. Secondo quanto riportato sulle pagine di “Leggo“, l’attuale attaccante del Nizza sarebbe finito nei radar dei dirigenti della Roma. L’ex Inter e Milan rappresenterebbe una valida alternativa all’ipotetico addio di Dzeko. Di fatto resta ancora in dubbio il futuro dell’attuale numero 9 giallorosso. […] L'articolo Roma, ...

Balotelli si sfoga : la Nazionale ed il futuro - SuperMario scatenato : Balotelli sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Nizza ma ancora non viene preso in considerazione per la Nazionale. Il calciatore si sfoga in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Sono maturato. Ho 27 anni e due figli, non è più tempo di ragazzate. Ma sono sincero, mi aspettavo di tornare in azzurro”. Poi sul futuro: “Italia, Francia o Inghilterra nel mio futuro? Sono uno che ...

Nazionale - Ranieri : "Io c.t.? Se mi chiamano... Verratti e Balotelli il futuro" : L'attuale allenatore del Nantes, in Francia, intervenuto a "Radio anch'io sport" ha detto: "Non mi sento né in corsa per la Nazionale, né fuori. Nessuno mi ha mai chiamato. E comunque ho un contratto ...

Italia - Di Biagio e Buffon in conferenza stampa : il Ct parla di Balotelli - il portiere del futuro : Inizia un nuovo ciclo in casa Italia con in panchina il Ct Gigi Di Biagio che si giocherà la conferma nelle prossime due partite amichevoli. Vigilia contro l’Argentina, in conferenza Buffon e proprio l’allenatore. Ecco le parole da parte dell’estremo difensore: “Ho 40 anni ma sono pur sempre il portiere della Juventus. Ognuno si è fatto una propria idea e sa qual è la verità. Ma per quanto mi riguarda, chiarendo in primis ...

Italia - Di Biagio/ Balotelli out? Nessuna chiusura. Futuro? Non è importante. Buffon qui anche per aggregare : Italia, Di Biagio in conferenza stampa: “Balotelli out? Nessuna chiusura. Futuro? Non è importante. Buffon qui anche per aggregare”. Le ultime notizie sul ct ad interim della Nazionale(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Nazionale - Di Biagio : ''So di giocarmi il futuro. Balotelli? Nessuna chiusura'' : Ma da parecchi anni, ormai, la Nazionale è tecnicamente lontana dalle migliori al mondo: il gap è davvero colmabile? 'Nel 2012 l'Italia ha giocato la finale dell'Europeo: oggi c'è un gap, al quale ...

Nazionale - Di Biagio : 'Mi gioco il futuro - ma non è la priorità. No a Balotelli? Non è una chiusura' : Campionati fermi, serie A in pausa, è arrivato il momento della sosta per le nazionali durante la quale l'Italia affronterà in amichevole l'Argentina e l'Inghilterra. Appuntamenti importanti per il ct ...