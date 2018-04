Ballando con le stelle | è amore fra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

“Finisce qui”. Amici - Maria De Filippi nei guai. Il talent perde uno dei suoi pezzi da novanta. Un altro colpo durissimo dopo il crollo degli ascolti e la nuova sconfitta contro Ballando con le stelle : Non c’è pace per Amici. dopo le polemiche che hanno visto protagonisti Heather Parisi e Biondo con un durissimo botta e risposta che ha coinvolto anche Simona Ventura, ecco una nuova tegola per il talent che vede partire uno dei suoi diamanti. A darne la notizia è la diretta interessata con un post che ha lasciato spiazzati i fan ora orfani anche di quella che, a detta di tutti, era uno dei motori trainanti della trasmissione. “Finisce ...

“Nella malattia…”. Cesare Bocci choc. A Ballando con le stelle l’amatissimo attore ha raccontato la sua tragedia personale che aveva deciso di tenere per sé. Non ce l’ha fatta. E in studio è calato un silenzio di tomba : “La mia vita privata è privata”, ha esordito quando è arrivato a Ballando con le stelle. Ma poi l’amatissimo attore di fiction italiano non ha potuto fare a meno di dimenticare il suo dramma, dramma che gli ha cambiato la vita. Parliamo di Cesare Bocci, l’attore divenuto celebre per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano. E se nella fiction Bocci è un latin lover, nella sua vita reale è innamoratissimo della ...

Ballando con le stelle : Raimondo Todaro risponde alle critiche : Raimondo Todaro, Ballando con le stelle: la risposta del ballerino alle critiche Nuovo successo per Milly Carlucci: sabato scorso Ballando con le stelle ha vinto la sfida degli ascolti contro Amici di Maria De Filippi. In ogni edizione di Ballando con le stelle che si rispetti non mancano polemiche e scontri. Quest’anno, inutile negarlo, gli occhi sono puntati sulla coppia formata da Giovanni Ciacci, lo stylist di Detto Fatto, e Raimondo ...

Ballando con le Stelle 2018 - malore per Carolyn Smith : l’intervento di Paolo Belli : E’ la guerriera di Ballando con le Stelle 2018. Sabato sera ha avuto un malore durante la diretta del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ma nessuno se ne è accorto. Carolyn Smith lo ha svelato sui social ringraziando Paolo Belli. Se non fosse stato per lui forse la giurata avrebbe dovuto lasciare la sua postazione. Ballando con le Stelle 2018: Carolyn Smith parla del malore Forte come una leonessa, coraggiosa come poche, pronta ...

Ballando con le stelle e Milly Carlucci - gelo in diretta : 'Un bimbo mi ha chiesto cosa vuol dire omo...' : Riesplode il caso gay a Ballando con le stelle . Sabato sera Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro hanno proposto una sensuale rumba, il 'ballo della fecondazione', conquistando tutta la giuria tranne il ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith : “Sono stata male durante la puntata - Paolo Belli mi ha salvato” : In un video sul suo profilo Instagram la coreografa Carolyn Smith ha raccontato di non essersi sentita bene durante la puntata di sabato 28 aprile. E ha ringraziato Paolo Belli, definendolo come un “fratello”. “Con un sguardo da lontano ha capito che stavo male ieri sera, durante una pausa pubblicitaria. Una forte onda di nausea e abbassamento di pressione. Mi ha salvato, dandomi subito qualcosa da mangiare perché il bar era ...

DOMENICA IN / Anticipazioni : Cesare Bocci vicino alla finale - "Ballando con le Stelle mi mancherà" (29 aprile) : DOMENICA In, Anticipazioni del 29 aprile: Manuela Arcuri in studio con Cristina Parodi e tanti altri ospiti oltre al nuovo "Processo a Ballando con le Stelle".(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:28:00 GMT)

