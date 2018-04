Avengers | gli eroi degli anime prendono il loro posto

Il debutto di Avengers : Infinity War è il migliore di sempre : Indietro 30 aprile 2018 2018-04-30T10:38:17+00:00 ROMA – Avengers: Infinity War è il film più con il miglior debutto di sempre. L’ultima battaglia della saga ha centrato ogni previsione. Al suo primo weekend in sala, la pellicola diretta da Anthony e Joe Russo ha incassato ben 630 milioni di dollari nel mondo. Un record che supera di […]

Gli Avengers sfondano : oltre 630 milioni di dollari al botteghino : Alla vigilia dell'uscita, qualcuno aveva ancora qualche dubbio e temeva che l'ultimo grande film Marvel fosse un flop, invece "Avengers: Infinity War" (già siglato AIF) sfonda e al suo debutto, raggiunge un incasso record che lo mette in testa alle classifiche dei film con più incasso. Precedentemente al primo posto c'era Fast and Furious 8 (2017) che aveva totalizzato ben 541, 9 milioni di dollari, ma il nuovo film Avengers ha quotato ...

Infinity War - gli sceneggiatori dichiarano : 'Avengers 4 sarà ancora meglio!' : Avengers: Infinity War è uscito nelle sale di tutto il mondo e sta facendo furore, visto che molte previsioni parlano di un esordio da 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Dopo anni di costruzione per questo atteso e intenso capitolo del Marvel Cinematic Universe, già tra un anno avremo il nuovo episodio corale della saga, Avengers 4 . Originariamente i due film ...

Gli Avengers ritornano al cinema. Ed è subito record di incassi : Infinity war vi attende da mercoledì 25 aprile ad Agrigento nei cinema Multisale Ciak, orario degli spettacoli: 18.30 21.30, e Concordia, orario degli spettacoli: 17.30 20.00 3D- 22.30 2D. Ultima ...

Avengers - Infinity War/ Record d’incassi al botteghino : migliore esordio degli ultimi vent’anni : Avengers - Infinity War è uscito ieri, mercoledì 25 aprile nelle sale italiane: cast, trama e curiosità sul nuovo film che chiama in causa tutti i più grandi eroi della Marvel.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 09:22:00 GMT)

Samsung festeggia gli Avengers con sfondi gratuiti e mostra dedicata : In occasione dell'uscita nelle sale di "Avengers: Infinity War", Samsung svela due sorprese per i fan dei vendicatori: su Samsung Temi saranno presto disponibili sfondi gratuiti dedicati, mentre presso il Samsung District di Milano si potrà visitare una mostra evento. L'articolo Samsung festeggia gli Avengers con sfondi gratuiti e mostra dedicata proviene da TuttoAndroid.

Avengers : Infinity War - la battaglia che dà il via alla guerra : ROMA – Iron Man, Captain America, Thor, Dottor Strange, Black Panther, Spiderman, i Guardiani della Galassia. Tornano proprio tutti i supereroi in Avengers: Infinity War, al cinema dal 25 aprile. E il risultato è quello sperato. Diretto da Anthony e Joe Russo, il film regala 149 minuti di adrenalina e divertimento in un viaggio continuo tra pianeti […]

Con TIM e gli Avengers in palio un viaggio a New York e altri premi a tema : TIM lancia un nuovo concorso a tema Avengers: Infinity War, il film in uscita in questi giorni, con in palio un viaggio per due persone a New York e molti altri premi a tema Marvel: ecco come funziona e come partecipare. L'articolo Con TIM e gli Avengers in palio un viaggio a New York e altri premi a tema proviene da TuttoAndroid.

Anche gli Avengers hanno la loro linea di sex toy : In occasione dell’uscita dell’ultima pellicola dedicata agli Avengers (in sala da domani) il mondo non poteva rimanere privo di una linea di sex toy celebrativa ispirata ai personaggi Marvel. Fortunatamente per tutti il produttore australiano Geeky Sex Toys ha deciso di dare ascolto ai desideri inespressi dei fan dei Vendicatori e ha vita a una serie di giocattoli hard a tema, in vendita sul proprio sito. Il rimando all’ultimo ...

James Cameron critica il successo dei cinecomic : «Spero che presto ci stancheremo tutti degli Avengers» - Best Movie : Il regista ha poi ammesso che le sue parole in relazione ai cinecomic potrebbero essere in ogni caso non troppo 'attendibili', in quanto la sua conoscenza di questo mondo per com'è allo stato attuale ...

10 storie imperdibili degli Avengers : Il 25 aprile è una data che tutti i fan dei supereroi avranno già segnato sul calendario: è infatti il giorno in cui esce in Italia (con un’anteprima la sera prima) il film Avengers: Infinity War, un epico crossover che segnerà il climax e, forse, la fine del Marvel Cinematic Universe così come lo conosciamo. Gli Avengers, Spider-Man, i Guardiani della galassia, il Dottor Strange, Pantera nera e chi più ne ha più ne metta: saranno dozzine ...

Marvel - The Avengers : 5 foto inedite dal set/ Si celebrano i 10 anni degli Studios con alcuni scatti mai visti : Marvel, The Avengers: 5 foto inedite dal set: si celebrano i 10 anni degli Studios con alcuni scatti mai visti. Nuove foto dal "backstage" dei film Marvel: Iron Man e non solo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:23:00 GMT)

Avengers : Infinity War - agli attori sono state consegnate delle sceneggiature false! - Best Movie : ...cui non stanno mostrando l'intero film è che ci sono tante nuove cose che succederanno " cose che non si sono mai viste nell'Universo Cinematografico Marvel " ed è più eccitante se tutti nel mondo ...