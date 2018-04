Avanti | march

Juve eliminata - Marchisio : “Avanti con personalità come vera squadra” : “Il nostro cammino è finito a pochi secondi dalla fine, ma dobbiamo essere orgogliosi dei nostri colori, sempre, questa sera ancora di più!”. Con queste parole il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha commentato l’impresa sfiorata dai bianconeri ai quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. “Con personalità ma ancora più incazzati, andiamo avanti come una vera squadra, come la nostra ...