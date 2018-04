ilfattoquotidiano

: Autostrade, neanche Margarete Vestager è riuscita a sconfiggere ‘i soliti noti’ - TutteLeNotizie : Autostrade, neanche Margarete Vestager è riuscita a sconfiggere ‘i soliti noti’ - SilviaPaar : 4.50€ per un pedaggio autostradale, per andare fuori #Roma. E poi neanche fanno la manutenzione sulle autostrade!… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ancora proroghe perinutili e guadagni milionari per inoti. Venerdì di Repubblica di questa settimana ospita una bella intervista con, la commissaria europea alla concorrenza, con foto valorizzanti della sua eleganza, del suo sguardo azzurro e un titolo per una volta positivo, l’europa che funziona. La signora, come prima di lei altri commissari, sono diventati popolari sapendo utilizzare le loro ampie competenze per attaccare privilegi indebiti di grandi aziende. Hanno fatto cioè fatto scelte politiche precise, suffragate spesso da solidissimi argomenti giuridici. Ed è per una scelta politica ma non altrettanto solida giuridicamente, che dobbiamo oggi arrenderci all’evidenza che la signora implacabile contro i giganti del web si è anche lei fermata di fronte ai nostri ruspanti signori delle(come tutti i suoi predecessori, ...