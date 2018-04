Autismo | Usa | aumento casi del 15% in 11 Stati | 1 bimbo su 59 

meteoweb.eu

: In USA le diagnosi di autismo sono a 1 su 59 - BoscoAtro : In USA le diagnosi di autismo sono a 1 su 59 - evolutaMente : AUTISMO: DATI DA BRIVIDI USA 1 bambino su 91 bambini nel 2007 contraeva l'autismo. in 9 anni 2016 1 bambino su… - mvettoretti : Scoperta USA: l'autismo si forma in gravidanza -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Crescono le diagnosi negli Usa diin tutte le sue diverse manifestazioni – dalle forme piu’ gravi e invalidanti a quelle piu’ leggere – tanto che la sindrome “e’ diventata una urgente preoccupazione per la salute pubblica”. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto sull’pubblicato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Nell’indagine – emersa dall’osservatorio istituito proprio per tenere sotto controllo l’andamento della malattia – emerge che in 11dell’Unione l’– diagnosticato nei bambini di 8 anni – e’ salito del 15% nel 2014 rispetto al 2012. In pratica 1 bambino su 59 soffre della sindrome. Gli ultimi dati a livello nazionale dei Cdc indicavano che 1 bambino su 68 soffre della malattia. ”La prevalenza ...