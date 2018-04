Australia | muore punto da una vespa il ragno più vecchio del mondo | aveva 43 anni

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ilpiùdelè morto a 43da una. Si trattava di una femmina di Gaius villous, scoperta nel 1974 nell’sud-occidentale, nella riserva di North Bangulla, e da allora studiata nel suo ambiente naturale col nome di “numero 16”. Ad annunciarlo sono stati i ricercatori dell’Università Curtin di Perth, sulla rivista Pacific Conservation Biology. Il Gaius villosus è un grossodal morso non mortale per l’uomo, ma molto doloroso. Vive in buchi nel terreno chiusi con un coperchio di ragnatela, e scatta fuori per catturare le sue prede. Di qui il nome di “a porta-trappola”. Numero 16 fu scoperta negliSettanta dalla ricercatrice Barbara York Main, oggi 88enne, che ha cofirmato l’articolo in cui è stato annunciato il suo decesso. “La sua vita notevole ci ha permesso di studiare ulteriormente il ...