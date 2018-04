Austin Powers in Goldmember | film stasera in tv 2 maggio | trama | curiosità | streaming

VERNE TROYER - MORTO MINI ME DI Austin POWERS/ La richiesta della famiglia ai fan : “Niente fiori - ma...” : VERNE TROYER è MORTO, addio a MINI Me di AUSTIN POWERS: aveva solo 49 anni e si parla per lui anche della possibilità che si sia suicidato, da tempo in una difficile condizione psicologica.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:58:00 GMT)

VERNE TROYER - MORTO MINI ME DI Austin POWERS/ La depressione - i problemi con l'alcol e gli ultimi ricoveri : VERNE TROYER è MORTO, addio a MINI Me di AUSTIN POWERS: aveva solo 49 anni e si parla per lui anche della possibilità che si sia suicidato, da tempo in una difficile condizione psicologica.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:36:00 GMT)

Verne Troyer è morto. Scompare il Mini-me di Austin Powers : Piccolo lo era solo di statura perché con il suo personaggio era riuscito, in pochi anni, a conquistare il grande pubblico. Verne Troyer, l'attore statunitense principalmente noto per il ruolo di Mini-me nella serie 'Austin Powers', è morto ieri a Los Angeles. Aveva 49 anni. Alto solo 81 centimetri, Troyer era affetto da nanismo e sul grande schermo si era fatto conoscere come il perfido clone del cattivissimo Dottor Male, prima in ...

Verne Troyer - morto il “Mini-me” di Austin Powers. Aveva 49 anni : Verne Troyer, l’attore statunitense noto per il suo ruolo di Mini-Me nella serie Austin Powers è morto ieri a Los Angeles. Aveva 49 anni. Alto solo 81 centimetri, Troyer era affetto da nanismo e sul grande schermo si era fatto conoscere come il perfido clone del cattivissimo Dottor Male, prima in ‘Austin Powers: La spia che ci provava e poi nel sequel del 2002, ‘Austin Powers in Golmember’. La notizia della morte è stata ...

