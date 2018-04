Attacco kamikaze | 70 morti Doppia esplosione | la seconda era una trappola per

Attacco kamikaze a Kabul : 30 morti e 50 feriti : 12:50 - I talebani, secondo Al Arabiya, hanno negato qualsiasi loro coinvolgimento nell'attentato terroristico di questa mattina a Kabul che ha fatto 31 morti e oltre 50 feriti. L'Attacco è stato invece rivendicato dall'Isis. Il luogo scelto dal Kamikaze, una ex scuola adibita a centro per la registrazione dei votanti alle prossime legislative di ottobre, mette ancora più in primo piano il mai risolto problema sicurezza nella capitale afghana ...