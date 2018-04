tg24.sky

: RT @SkyTG24: Artigianato in calo ma crescono tatuatori e giardinieri - FaGiordi : RT @SkyTG24: Artigianato in calo ma crescono tatuatori e giardinieri - PisuDavi : RT @SkyTG24: Artigianato in calo ma crescono tatuatori e giardinieri - SkyTG24 : Artigianato in calo ma crescono tatuatori e giardinieri -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Secondo un report realizzato da Unioncamere e InfoCamere, rispetto al 2012 sono oltre 110mila in meno le imprese artigiane. Tra i mestieri in ascesa invece le imprese di pulizia, i sarti per cerimonie,...