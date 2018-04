Uragani : Arriva a Panama l’aereo creato per entrare nell’occhio del ciclone : E’ in arrivo a Panama l’aereo statunitense C-130 Hercules, creato dalla Noaa (Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica statunitense) per poter entrare nell’occhio del ciclone e raccogliere informazioni per studiare il fenomeno e riuscire a prevedere danni ed effetti. Una dimostrazione di come lo studio dei dati e la prevenzione di questi fenomeni siano fondamentali per evitare disastri dovuti agli Uragani, sottolinea il ...

Meteo - l'anticiclone Apollo ha le ore contate : nel weekend Arriva il maltempo : Sembrava già estate e invece il maltempo sta per tornare. L?anticiclone europeo Apollo ormai ha le ore contate. Se riuscirà a proteggere l?Italia per la festa di oggi 25...

Meteo : Arrivano l'anticiclone europeo e i primi caldi di stagione : Dopo un inizio di primavera caratterizzato da numerose perturbazioni, nel corso dei prossimi giorni la stagione mostrerà un clima più mite, con una maggiore presenza di sole, dice in una nota il Meteorologo di 3bMeteo.com Francesco Nucera il quale spiega: "Un campo di alta pressione si rinforzerà da metà settimana sull'Europa centrale, favorendo così un periodo meno piovoso e con temperature in deciso aumento, ...

Allerta Meteo - il ciclone tunisino si avvicina all’Italia : Sud avvolto da una nuvola di Sabbia del Sahara - Arrivano piogge - temporali e grandinate : 1/13 ...

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : venti impetuosi al Sud - tragedia sfiorata in Sicilia e Arriva la Tempesta di Sabbia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/10 Caltagirone (Catania) ...

Arriva il ciclone africano : attesi forti venti e sabbia del Sahara : attesi per il fine settimana forti venti di scirocco e sabbia del Sahara. Secondo i metereologi in Sicilia potrebbero verificarsi "tempeste di sabbia"

Arriva l'anticiclone Hannibal : bel tempo certo solo a Pasquetta : L’anticiclone Hannibal regalerà agli italiani caldo e temperature in rialzo per Pasqua e Pasquetta, ma non dappertutto. In alcune aree la perturbazione che sta attraversando l’Italia insisterà ancora per qualche ora, ma in linea generale le festività dovrebbero essere salve. Secondo le previsioni di IlMeteo.it, tra il 31 marzo e il primo aprile la situazione non è pienamente votata al bel tempo: le ...

Allerta Meteo : e intanto sull’Italia Arriva un ciclone freddo - forte maltempo e tanta neve al Centro/Sud nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 Il ciclone che tra oggi e domani provocherà forte maltempo e abbondanti ...

