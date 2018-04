Annullata l’Assemblea di Lega del 3 maggio

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018)l’Assemblea delladi Serie A in programma giovedì 3sui diritti televisivi, tema del quale si occuperà la riunione del 7già convocata a Roma. “L’Assemblea delladi Serie A, convocata per giovedì 32018 nella sede dellanazionale professionisti Serie A – si legge in un comunicato – èper accorpamento dell’unico punto all’ordine del giorno (“Licenza dei diritti audiovisivi per le dirette a pagamento della Serie A sul territorio italiano per il periodo 2018/21″) nell’ordine del giorno dell’Assemblea già convocata per lunedì 72018 a Roma”. L'articolol’Assemblea didel 3CalcioWeb.