Andare in bicicletta causa danni uro-genitali? Ecco lo studio che smentisce questa

E se vi pagassero per Andare al lavoro in bicicletta? : Se vi dicessero che andando al lavoro in bicicletta o a piedi avreste degli sconti e delle promozoni lo fareste con più piacere? Già si sa che andare in ufficio senza spostare l’automobile implica un risparmio in termini di anidrida carbonica pari a 130 g/km e un risparmio economico di 0,20 € per ogni chilometro percorso, ma adesso l’incentivo può essere ulteriore: con l’app Jojob Bici e Piedi, certificando le tratte ...

Bici senza pedali : insegnare ai bambini ad Andare in bicicletta : La Bicicletta spiegata ai propri figli: le tecniche e le tipologie di Biciclette per insegnare ai bambini ad andare in Bicicletta senza rotelle per poi imparare a pedalare in piena autonomia. La guida alla scelta della Bici senza pedali in base all'età, le caratteristiche ed i metodi di insegnamento. (altro…)