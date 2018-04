Anche al cinema è il momento della Corea | Gelso d' Oro al Feff di Udine

AVENGERS - INFINITY WAR/ È il film più visto della storia nel primo weekend al cinema : battuto Anche Star Wars : AVENGERS - INFINITY War è il film più visto della storia del cinema nel primo weekend di uscita: i dati si riferiscono alle proiezioni in tutto il mondo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:07:00 GMT)

Dal 21 aprile si accende Sky Cinema Principesse : c’è Anche La Bella e la Bestia con Emma Watson : Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio l’atmosfera diventa da favola e Sky Cinema Hits HD (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Principesse HD, un canale interamente dedicato a tutte le Principesse e le beniamine del mondo Disney con oltre venti memorabili film e la possibilità di guardare l’intera programmazione un’ora dopo sul canale 305. In programmazione anche la versione live action de La Bella e la Bestia, che vede nel cast ...

Lutto nel cinema - addio a un mito. Simbolo di una generazione - il suo personaggio consegnato alla storia da una pellicola immortale. “Ci mAncherai tantissimo” : Più che un attore. Un mito. Simbolo di un film poi diventato leggenda. Un passato sotto le armi, poi il cinema, il suo grande amore, e un personaggio che lo ha consegnato alla storia. Se la ricordano bene i quarantenni di oggi quella frase. E presto la impara anche chi muove i primi passi nel mondo del cinema. Una scomparsa, improvvisa, colpa delle complicazioni di una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Così, Ronald Lee Ermey detto ...

“Se n’è andata”. Lutto nel cinema italiano. Attrice - showgirl e stella ironica del piccolo e grande schermo. Una vita di successi e dolore : ‘’Ci mAncherai…’’ : Nel novembre scorso era stata colpita da un’ischemia, si era ripresa ma oggi si è spenta a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Isabella Biagini, Attrice e showgirl, aveva 74 anni. A dicembre del 2016 dal suo appartamento in un palazzo di via Nomentana era partito un incendio ed era stata soccorsa dai vigili del fuoco. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero nome era Concetta Biagini. ...

Feste di primavera - mercatini - tanto sport - ma Anche cinema e teatro : ecco cosa fare nel week-end : ... uno degli appuntamenti di beach volley più famosi del mondo, che porta a giocare in riva al mare atleti e campioni che arrivano da tutto il Nord Europa. Il Torneo di Beach Volley di livello ...

Lucca Film Festival ed Europa Cinema 2018 : Anche Anton Corbijn tra gli ospiti : Anton Corbijn Noto in tutto il mondo per aver immortalato i giganti della storia del rock, dai Joy Division a Tom Waits, dagli U2 ai Rolling Stones, e per aver prodotto più di 60 videoclip tra cui ...

Anche in politica - non solo nel cinema - le donne subiscono : Ha detto bene Oprah Winfrey nel suo discorso al Golden Globe che questo movimento di donne che hanno deciso di ribellarsi al potere maschile non riguarda solo il mondo dell'intrattenimento.E io credo che la voce di quelle donne che hanno denunciato di essere state molestate nel mondo del cinema, sia solo la punta di un enorme iceberg.L'abuso del potere maschile infatti si manifesta là dove è più forte. E certamente ...

ENRICO CIACCI - MORTO IL FRATELLO DI LITTLE TONY/ Un passato Anche nel cinema italiano : È MORTO ENRICO CIACCI, a insegnare al FRATELLO LITTLE TONY la passione per il rock'n'roll americano accompagnandolo sempre dal vivo. E' MORTO ieri a 75 anni di età(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Giorno del Pi greco/ Il numero 3.14 che fa impazzire Anche cinema e tv : Giorno del Pi greco: le opere cinematografiche e musicali ispirate alla costante matematica che viene festeggiata in tutto il mondo ogni 14 marzo. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 02:02:00 GMT)

“Si è impiccato in un garage”. Terribile lutto nel mondo del cinema. Il noto attore è stato ritrovato così. Si è suicidato? Per il momento è l’ipotesi più accreditata Anche per via delle voci che giravano nell’ultimo periodo. È stata la moglie a vederlo per prima : lutto nel mondo della televisione: l’attore, che ultimamente aveva passato un momento piuttosto duro a livello psicologico, è stato trovato morto nella sua città natale. L’uomo, che oltre a essere un noto attore nel suo paese, era anche un docente universitario di recitazione, di recente era stato accusato di molestie sessuali da varie donne. Stiamo parlando di Jo Min-KI, 52 anni, attore televisivo coreano famoso soprattutto per aver ...

Anche senza di te - film al cinema in uscita 8 marzo : recensione - curiosità : Anche senza di te è uno dei film al cinema in uscita l’8 marzo 2018, diretto da Francesco Bonelli, con Myriam Catania e Nicolas Vaporidis. La pellicola è stata presentata in anteprima il 7 marzo 2018 al Teatro Orfeo di Taranto, città dove è stata girata. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Anche senza di te, film al cinema: scheda TITOLO ...

Nicolas Vaporidis/ Al cinema con "Anche senza di me" - oggi ospite a Sabato Italiano : Nicolas Vaporidis a Sabato Italiano: l'attore romano di origini greche parlerà del suo ultimo film, Anche senza di me, e verrà intervistato da Eleonora Daniele.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:52:00 GMT)

Bari -DA MARZO AD APRILE AncheCINEMA ALESSANDRO HABER - DARIO VERGASSOLA - FABRIZIO BOSSO - GIANNI CIARDO E FRANCO FERRANTE : "Dark Night" di Tim Sutton, invece, è il titolo del film in programma domenica 4 con due spettacoli: alle 18.30 e alle 21. Ancora cinema a partire da lunedì 5 MARZO, con la rassegna cinematografica "...