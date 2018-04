Ambulanza bloccata dalla transenna | turista tedesca muore in hotel a Ischia

Ischia - turista tedesca muore in albergo. “Ambulanza bloccata da una transenna”. L’Asl : “Soccorsi in pochi minuti” : Una turista tedesca di 76 anni si è sentita male mentre si trovava in albergo a Sant’Angelo di Ischia. Ma i soccorsi, secondo la denuncia del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, non sono arrivati in tempo. “L’ambulanza è rimasta bloccata dalla transenna che delimita l’area pedonale“, ha dichiarato Borrelli. Per questo è necessario accertare che la donna non potesse comunque essere salvata, sostiene ...