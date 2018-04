Amber Rudd | ministra dell' Interno inglese | si dimette per lo scandalo migranti

huffingtonpost

(Di lunedì 30 aprile 2018) Da giorni sulla graticola, labritannicaalla fine si è arresa e si è dimessa, sull'ondae rivelazioni sui diritti negati a una generazione d'immigrati dalle ex colonie caraibiche. E la premier Theresa May ha accettato il suo passo indietro.Il dossier riguarda un vasto contingente di immigratie ex Indie Occidentali giunti in Gran Bretagna dopo l'indipendenza, fra il 1948 e i primi anni '70, la cosiddetta 'Windrush generation', dal nomea nave del primo sbarco nel Regno. A loro erano stati promessi pieni diritti di cittadinanza. Diritti che a non pochi - specie fra quelli arrivati nel Regno bambini e senza passaporto proprio - sono stati tuttavia di recente rimessi in discussione, con casi di cure mediche negate e persino minacce d'espulsione da parte del ministero, rientrate solo sulla scia di denunce e proteste ...