Alpinista italiano muore sull' Himalaya

L’Alpinista italiano Simone La Terra è morto durante una spedizione sull’Himalaya : L’alpinista italiano Simone La Terra è morto durante una spedizione sull’Himalaya, in Nepal. La Terra, che aveva 36 anni ed era originario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, stava partecipando alla scalata del Dhaulagiri, la settima montagna più The post L’alpinista italiano Simone La Terra è morto durante una spedizione sull’Himalaya appeared first on Il Post.

Simone - Alpinista italiano ucciso in Nepal dalla montagna che amava : Sul suo blog , Simonelaterra.it, ci sono i racconti delle sue scalate in giro per il mondo: Islamabad, Skardu, Askole. Conosceva la montagna ed i suoi rischi, tanto che in alcune spedizioni ...