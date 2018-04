Alpinista italiano muore in Nepal

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Kathmandu, 30 apr. (AdnKronos) – Undi 37 anni ha perso la vita sul monte Dhaulagiri, in. Lo riferiscono i tour operatoresi, spiegando che Simone La Terra faceva parte di una spedizione di 15 membri che tentava di raggiungere la cima a 8.617 metri. “Lo scalatore è scomparso venerdì dopo che un forte vento ha spazzato via la sua tenda”, ha spiegato l’organizzatrice della spedizione Damber Parajuli di Prestige Adventure. Il suo corpo è stato recuperato sabato e inviato a Kathmandu per l’autopsia.Centinaia di scalatori tentano di scalare l’Everest e altre vette himalayane durante la stagione che va da aprile a maggio. Quest’anno ilha rilasciato permessi a 768 alpinisti che stanno tentando di scalare i picchi himalayani. La metà di loro è destinata a scalare l’Everest, la vetta più alta del ...