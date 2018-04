Alpini 2018 | a Trento oltre 50 mostre

Adunata Alpini 2018 presentata a Trento : ANSA, - Trento, 19 APR - I vertici dell'Ana, Associazione nazionale alpini, hanno presentato ufficialmente a Trento l'Adunata 2018, la 91ma, in programma dall'11 al 13 maggio. In prima fila il ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : Italia-Francia 1-2. Le pagelle del doppio : troppi alti e bassi azzurri - i transAlpini ne approfittano : L’Italia ha perso il doppio di Coppa Davis contro la Francia ed ora dovrà vincere i due singolari di domani per accedere alle semifinali. Nella sfida odierna, persa nettamente, dopo il passaggio a vuoto nel decimo game della prima frazione non c’è più stata storia: azzurri sotto 0-4 sia nel secondo che nel terzo set ed incontro irrimediabilmente compromesso. Di seguito le pagelle della sfida. Pierre-Hugues Herbert, 7.5: ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : i precedenti tra i giocatori azzurri e i transAlpini. Fabio Fognini in saldo positivo - in difficoltà Paolo Lorenzi. Il doppio… : Ormai ci siamo: nel week end andrà in scena la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale della competizione. Si giocherà a Genova, a Valletta Cambiaso, su terra rossa outdoor. Andiamo a scoprire i giocatori convocati dai due capitani ed i precedenti tra ogni atleta. Di seguito i convocati delle due squadre: Italia Fabio Fognini Paolo Lorenzi Andreas Seppi Matteo Berrettini Simone Bolelli Capitano: Corrado ...

Coppa Davis 2018 - i convocati della Francia per la sfida con l’Italia. I transAlpini puntano su un doppio super : Yannick Noah, capitano della Nazionale francese di tennis maschile, ha diramato le convocazioni per la sfida contro l’Italia, valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2018. I transalpini, detentori dell’Insalatiera, cercheranno il colpaccio contro gli azzurri sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova (6-8 aprile). Questi i giocatori chiamati agli ordini Jeremy Chardy Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut Adrian ...

Sci Alpinismo : successi italiani alla Pierra Menta 2018 : Le Alpi francesi hanno ospitato negli ultimi giorni una delle gare storiche dello sci alpinismo mondiale, la Pierra Menta 2018, prova a tappe che si disputa a coppie. I favoriti per la vittoria erano lo spagnolo Kilian Jornet Burgada e l’austriaco Jakob Hermann, al comando fino all’ultima frazione, quando l’iberico ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio alla caviglia. Il successo è così andato agli azzurri ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Inghilterra 22-16. L’Irlanda è campionessa - trionfo per i transAlpini : Epilogo clamoroso nel secondo match di questa quarta giornata del Sei Nazioni di Rugby: a Parigi si impone la Francia per 22-16 sull’Inghilterra e chiude le speranze di vittoria nel trofeo per quanto riguarda il XV della Rosa. L’Irlanda, dopo il successo nel pomeriggio sulla Scozia, conquista ufficialmente la manifestazione e settimana prossima avrà chance per tentare il Grand Slam. Match tesissimo nella prima frazione di gioco. Gli ...

Sci Alpinismo - Campionati Europei 2018 : Robert Antonioli campione dell’individuale - doppietta per Axelle Mollaret : La località siciliana di Nicolosi, sulle pendici dell’Etna, ha ospitato questa settimana i Campionati Europei di sci alpinismo 2018, caratterizzati anche da qualche difficoltà legata al meteo. SPRINT – La prima giornata di competizioni è stata subito funestata dalle condizioni meteorologiche, che hanno permesso il solo svolgimento delle gare delle categorie Junior e Cadetti. L’Italia ha conquistato un oro con Samantha Bertolina ...