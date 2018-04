Alpi Svizzere | due morti a Chamonix Due sulle Alpi Bernesi Una sul Monte Bianco

Tempesta di neve sulle Alpi Svizzere - Alpinisti costretti a dormire al gelo : 4 morti : Q uattro Alpinisti sono deceduti e altre cinque sono in gravi condizioni dopo essere stati costretti a passare la notte all'adiaccio sulle Alpi Svizzere , a 3.200 metri di altitudine. A dare la ...

Quattro persone sono morte e cinque sono in condizioni gravi dopo essere rimaste bloccate la scorsa notte in alta quota sulle Alpi svizzere : Quattro persone sono morte e cinque sono in condizioni gravi dopo essere rimaste bloccate la scorsa notte in alta quota sulle Alpi svizzere, tra Chamonix e Zermatt. Facevano parte di un gruppo di 14 Alpinisti che stava tentando di raggiungere il The post Quattro persone sono morte e cinque sono in condizioni gravi dopo essere rimaste bloccate la scorsa notte in alta quota sulle Alpi svizzere appeared first on Il Post.

LIVE Sci Alpino - Combinata femminile Crans Montana 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino da podio. Svizzere favorite. : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile da Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Combinata che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d'oro e di bronzo conquistate alle ...

