Alien - The Director' s Cut Su Rai 4 il film di Ridley Scott oggi | 30 aprile 2018

Alien - THE DIRECTOR'S CUT/ Su Rai 4 il film con Sigourney Weaver (oggi - 30 aprile 2018) : ALIEN - The DIRECTOR'S cut, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Sigourney Weaver e John Hurt, alla regia Ridley Scott. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Nino Formicola/ Il vincitore dell'Isola dei Famosi pazzo di The Alienist! Guarderà anche la serie? : In questo momento di grande esposizione mediatica, Nino Formicola continua a tenere i piedi bene a terra ma spera in un posto per lui in tv, sarà così? Le rivelazioni a Mattino 5(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:56:00 GMT)

The Alienist : Daniel Bruhl - Dakota Fanning e Luke Evans presentano la serie Netflix a Roma : Cinema e tv: produzioni a confronto Netflix e le altre piattaforme streaming hanno aperto nuovi canali produttivi importanti, non solo per le serie tv, ma anche per i film. Luke Evans sottolinea il ...

Cast e personaggi di The Alienist - la serie con Luke Evans e Dakota Fanning sbarca su Netflix dal 19 aprile : Arrivano su Netflix Cast e personaggi di The Alienist, poliziesco dai toni thriller ambientato nel XIX secolo: da giovedì 19 aprile la serie sarà disponibile sul catalogo italiano del colosso dello streaming online. In onda negli Stati Uniti sul network TNT, The Alienist è tratta dal romanzo omonimo di Caleb Carr e rientra a pieno titolo nelle miniserie, componendosi di soli dieci episodi raccolti in una stagione. La cornice storica è quella ...

The Alienist - indagini su un serial killer nella New York dell’800 : Nel desueto vocabolario ottocentesco l’Alienista era colui che si occupava di interpretare e risolvere i problemi mentali di chi era “alienato dalla loro stessa natura“, una specie di precursore dello psicanalista. E così è definito il dottor Laszlo Kreizler (interpretato da Daniel Brühl, Bastardi senza gloria, Capitan America: Civil War), il protagonista di The Alienist, serie che ha attirato parecchia attenzione negli Stati ...

"The Terror" - serie fra Lovecraft "Alien" e Friedrich : Non c'è nulla di più claustrofobico degli spazi aperti e infiniti, dove lo sguardo si perde e tutto ciò che puoi sperare è un approdo sicuro sulla terra. Deserti, rocce, distese di ghiaccio avranno anche il fascino della wilderness, ma tale resta una visione romantica del rapporto tra uomo e natura sublime, kantianamente parlando, che non consola e, piuttosto, atterrisce.In effetti, proprio di romanticismo si può parlare in nota ai primi due ...