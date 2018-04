ALBERTO MEZZETTI Matteo Gentili attacca | Spende più in preservativi che in

ALBERTO MEZZETTI picchiato da Luigi Favoloso?/ Video - confessione shock di Tarzan (Grande Fratello 15) : Luigi Favoloso ha aggredito fisicamente Alberto Mezzetti? Il Tarzan del Grande Fratello 15 lo ha confessato ad Aida Nizar che è rimasta senza parole(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:53:00 GMT)

GF : le rivelazioni di ALBERTO MEZZETTI su Maria De Filippi! : Alberto Mezzetti, conosciuto come il Tarzan di Viterbo ha rivelato qualcosa su Maria De Filippi ai coinquilini della casa del Grande Fratello. Che cosa nasconde il ragazzo dalla chioma fluente? Spetta a voi scoprirlo! Alberto Mezzetti è probabilmente il coinquilino più bello ad essere approdato alla quindicesima edizione del “Grande Fratello“. E’ un ragazzo che di certo non passa inosservato, ha un fisico scolpito, occhi verdi, ...

Grande Fratello : ALBERTO MEZZETTI è stato aggredito da Luigi? La confessione : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5, che si è recentemente occupato del flirt tra Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso. Proprio quest'ultimo è il protagonista di un bruttissimo episodio, rivelato da Alberto Mezzetti durante la giornata di oggi. News GF15: Alberto Mezzetti aggredito da un concorrente Le novità che ci arrivano dal Grande Fratello non smettono di ...

Grande Fratello - ALBERTO MEZZETTI : “Luigi mi ha picchiato” (VIDEO) : Alberto Mezzetti aggredito al GF 15 da Favoloso e lo svela ad Aida Chi sta seguendo il live del Grande Fratello su Mediaset Extra si sarà accorto che Alberto Mezzetti ha ammesso alla vulcanica Aida Nizar di essere stato aggredito fisicamente da Luigi Favoloso due notti fa. Ieri Simone Coccia ha fatto sapere che Aida Nizar e Alberto sono stati accerchiati in piscina, messi all’angolo da tutto il resto del branco della Casa più spiata ...

Grande Fratello - Aida Nizar e ALBERTO MEZZETTI contro tutti : 'Sono animali' : All'interno della casa del Grande Fratello è in atto un vero e proprio scisma che vede da una parte Aida Nizar e Alberto Mezzetti e dall'altra tutto il resto dei concorrenti. I due alleati si sono ...

Aida Nizar ha vomitato al GF 15 : la confessione ad ALBERTO Mezzetti : Grande Fratello, scoppia il vomito-gate: è stata Aida Nizar Questa mattina nella Casa del Grande Fratello è scoppiato il vomito-gate. Tutti i concorrenti della quindicesima edizione si sono chiesti chi abbia vomitato nella notte lasciando tutto sporco. Matteo Gentili e Alessia Prete si sono resi conto per prima quanto accaduto nel bagno. La ragazza ha provato anche a pulire ma le cose si sono complicate perché il bagno si era intasato tanto. ...

Grande Fratello 2018 : Valerio Logrieco eliminato - Filippo Contri - ALBERTO MEZZETTI - Lucia O. e Patrizia Bonetti in nomination : Paola Di Benedetto entra in casa per confrontarsi con Matteo Gentili, Aida Nizar è una nuova concorrente.

Chi è ALBERTO Mezzetti? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Alberto Mezzetti? Il Tarzan di Viterbo del Grande Fratello 2018, così verrà ricordato il concorrente dalla lunga chioma bionda e selvaggia, che già nei primi giorni di reality show sta facendo discutere parecchio. La personalità di questo ragazzo è sicuramente rara, il suo carisma è innegabile pure se qualcuno potrebbe pensare sia fastidioso, ma sarà tra i protagonisti assoluti della 15esima edizione. Volete conoscerlo meglio? Niente ...

ALBERTO MEZZETTI lascia il Grande Fratello 2018? Parole shock del concorrente : News dalla Casa: Alberto Mezzetti lascerà il Grande Fratello 2018? Il Tarzan di Viterbo è stato messo in discussione da tutti gli altri concorrenti, molti si sono sforzati di capirlo e altri ci hanno già rinunciato. Ieri sera Alberto si è anche scontrato con Lucia Bramieri, per una sua affermazione fatta durante il giorno e che ha disturbato l'altra: Tarzan aveva affermato che in casa ci sono tre persone buone, per deduzione gli altri non ...

Grande Fratello 15 - ALBERTO MEZZETTI sta pensando al ritiro : "Ho altri valori" : Alberto Mezzetti, che si è presentato nella casa del Grande Fratello con un soprannome che è tutto un programma (il "Tarzan di Viterbo") e con una passione per nulla nascosta nei riguardi di Barbara D'Urso, conduttrice di quest'edizione del reality show di Canale 5, potrebbe presto lasciare volontariamente la Casa.Alberto, infatti, sta accarezzando l'idea di ritirarsi in quanto non sentirebbe più gli stimoli con i quali ha fatto il ...

