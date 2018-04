Al via “Roma ti Apiamo” | un progetto di divulgazione scientifica

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ogni volta che mangiamo una fragola o un pezzetto di cioccolata dovremmo ringraziare le api ma i preziosi impollinatori stanno scomparendo a causa dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento, dell’uso intensivo di fitofarmaci per l’agricoltura e delle malattie. Da tutto questo nasce Roma ti Apiamo, undicon l’obiettivo di sensibilizzare non solo alla conoscenza del mondo delle api ma anche sulla bellezza della scienza, la complessità e la fragilità del mondo naturale. L’iniziativa è parte del programma di Eureka! – Roma 2018 promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e in collaborazione con Siae. Coinvolge i municipi I e XIII, in particolare alcuni istituti scolastici, il Mercato di Testaccio, il Museo Orto Botanico e l’Oasi Lipu Castel di Guido e si rivolge a tutti, in particolare ai giovani e alle famiglie. Il ...