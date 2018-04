Palermo - al via Piano servizi per l'infanzia : Apertura di due Centri genitori-bambini, l'istituzione di 3 nuove sezioni primavera completamente gratuite per i bambini tra i 24 e i 36 mesi , che si vanno ad aggiungere a quella attivata già quest'...

Palermo : al via Piano servizi per l'infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (3) : (AdnKronos) - Anche le famiglie hanno un ruolo importante. Non a caso la strategia adottata dall’amministrazione tiene conto anche del sondaggio realizzato nelle strutture comunali lo scorso anno su un campione di 830 genitori intervistati (225 papà e 604 mamme). A tutti sono state fatte le stesse d

Palermo : al via Piano servizi per l'infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (2) : (AdnKronos) - La guida del Comune di Palermo che sarà presentata ufficialmente proprio nei giorni del convegno, "si innesta su questo percorso e fotografa le scelte più recenti realizzate dal Comune e quelle che entreranno in vigore dal prossimo anno, alcune delle quali da considerarsi innovative ne

Al via Piano servizi per l’infanzia a Palermo : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – Apertura di due Centri genitori-bambini, l’istituzione di 3 nuove sezioni primavera completamente gratuite per i bambini tra i 24 e i 36 mesi (che si vanno ad aggiungere a quella attivata già quest’anno), 6 spazi gioco pomeridiani, 1 spazio gioco con turno antipomeridiano e pomeridiano e 2 nuove strutture accreditate per ridurre al minino le liste d’attesa degli asili nido. E’ il Piano ...

Roma-Liverpool - al via Piano sicurezza : ANSA, - ROMA, 30 APR - Scatta domani il piano sicurezza per la semifinale di ritorno della Champions League Roma-Liverpool. Bonifiche nell'area dello stadio e controlli anche nel centro della città. ...

Milano - assalto a sala slot in centrale/ via Torriani - rapina con fucili a pompa : piano studiato nei dettagli : rapina a Milano, assalto alla sala slot in Stazione centrale: via Torriani, paura e bottino da 4mila euro nel negozio gestito da cinesi. Ultime notizie, non ci sono feriti(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:29:00 GMT)

Roma. Trasporti verso il mare : dal 30 aprile via al piano di potenziamento : Scatta lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Lunedì

Cairo - via libera dei soci a nuovo piano di acquisto di azioni proprie : Via libera dall'assemblea degli azionisti di Cairo Communication al bilancio d'esercizio 2017 e alla distribuzione di un dividendo di 0,10 euro per azione che sarà messo in pagamento a decorrere dal ...

Abruzzo : al via il piano per progetti di educazione ambientale a favore delle scuole primarie e secondarie : Giunge a compimento la procedura amministrativa avviata oltre un anno fa e relativa all’ennesima iniziativa sul tema della resilienza e dei cambiamenti climatici. L’iniziativa è rivolta ai Comuni abruzzesi che, per la realizzazione del progetto, hanno dovuto avvalersi di competenze specifiche e quindi della collaborazione dei CEA (Centri di educazione ambientale) riconosciuti di interesse regionale ai sensi della L.R. 122/99. Dopo l’originario ...

Palermo. In via Campania : già dal sesto piano morto Daniele Laurella : Il cadavere di un ragazzo di 27 anni è stato trovato su un lucernario in viale Campania al civico 30

Cortina 2021 : Anas - al via 17 cantieri entro settembre e piano gestione per ridurre disagi (5) : (AdnKronos) - A partire da oggi, inoltre, sarà online il nuovo sito www.AnasperCortina2021.it interamente dedicato al piano Cortina 2021. In un’ottica di piena trasparenza verso gli utenti, sarà possibile consultare lo stato di avanzamento del piano e il dettaglio degli interventi oltre a tutte le i

Morbillo - in Italia è record : al via un piano straordinario vaccini in Sicilia : I vaccini rappresentano una scoperta fondamentale nella storia della medicina, in quanto hanno permesso di curare malattie infettive altrimenti destinate a fare il loro corso senza poter essere contrastate efficacemente. Tuttavia in questi ultimi anni, principalmente a causa di informazioni poco corrette circolanti in rete, è diminuito il numero dei genitori che vaccinano i figli contro le malattie infettive. Le conseguenze di una scelta del ...

Lungomare di Napoli - via al piano anti-abusivi : 'Varchi d'accesso e pattuglie miste' : Varchi con telecamere e semafori per controllare i flussi veicolari e non solo; pattuglie miste vigili-ausiliari del traffico di Anm per frenare tracotanza e invasività dei parcheggiatori abusivi e la ...

