AL GIARDINO DELL' IRIS ARRIVANO LE COLAZIONI CON WILLIAM SHAKESPARE

Scompare dal GIARDINO della Casa Bianca l'albero donato da Macron a Trump : Neanche una settimana fa, il 23 aprile, Macron e Trump davanti alle proprie consorti piantavano un albero insieme donando alla stampa uno scatto degno di uno spot. L'agenzia fotografica Reuters, che aveva immortalato quel momento, oggi torna a fotografare lo stesso punto del parco della zona South Lawn della Casa Bianca ma posto dell'albero ha trovato una macchia di erba gialla. Dopo essere stati accolti dal tycoon e Melania, lo scorso 23 aprile ...

Addio al piccolo Alfie Evans : un GIARDINO della memoria accanto all’ospedale : Addio al piccolo Alfie Evans: un giardino della memoria sta sorgendo, spontaneamente, a ridosso dell’ospedale Alder Hey di Liverpool in ricordo del piccolo. Giocattoli, fiori, foto, messaggi commoventi e palloncini si accumulano in queste ore come in un piccolo mausoleo colorato. La gente ha iniziato ad arrivare di buon’ora alla spicciolata, mentre si spargeva la notizia della morte di Alfie: molti piangono, qualcuno si abbraccia o ...

Mafia : Palermo - studenti in visita al 'GIARDINO della Memoria' : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - Una trentina si alunni della Scuola elementare 'Nazario-Sauro-Giacomo Alagna' di Palermo ha visitato oggi il Giardino della Memoria di Palermo, il sito confiscato alla Mafia e gestito da Unione cronisti e Associazione magistrati. Ad accogliere i bambini nel sito di Cia

Il GIARDINO della solidarietà - pompieri e bersaglieri in un solo cuore : ... insieme ad alcune organizzazioni di volontariato e protezione civile romagnole in collaborazione con i comuni di Forlì e Cesena hanno organizzato spettacoli teatrali a dicembre 2016 con raccolta ...

Palermo : al 'GIARDINO della Memoria' un albero per il commissario Calabresi : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Un albero, al 'Giardino della Memoria' di Capaci (Palermo), per ricordare Luigi Calabresi, commissario capo della Polizia e vice capo dell'ufficio politico della Questura di Milano, ucciso a Milano il 15 maggio 1972 davanti la sua abitazione. La cerimonia, su iniziativ

Palermo : al ‘GIARDINO della Memoria’ un albero per il commissario Calabresi : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) – Un albero, al ‘Giardino della Memoria’ di Capaci (Palermo), per ricordare Luigi Calabresi, commissario capo della Polizia e vice capo dell’ufficio politico della Questura di Milano, ucciso a Milano il 15 maggio 1972 davanti la sua abitazione. La cerimonia, su iniziativa dell’associazione Quarto Savona 15, si terrà sabato 21 aprile, alle 11.15, alla presenza, fra gli altri, del figlio ...

Salute - il 18% della popolazione è allergica al polline : ecco il ‘GIARDINO ideale’ : Primavera sinonimo di quintali di fazzoletti e colliri per gli italiani alle prese con le allergie da pollini, “circa il 18% della popolazione generale” che in questa stagione inizia a starnutire e lacrimare copiosamente. I rimedi ci sono, dai farmaci antistaminici ai vaccini ormai ampiamente utilizzati per ridurre la sensibilità alle temute piante di cipresso o ulivo. E anche chi ha un giardino o vuole ‘organizzarlo’ a ...

Escrementi nel GIARDINO della Kyenge - niente razzismo ma una lite tra vicini : Stanco di fare lo slalom ra le deiezioni del cane un vicino ha gettato tutto nel giardino dell'ex ministra accusando il marito di lei di non raccogliere i rifiuti dell'animale

Maltempo Rieti : chiusa la Salaria per allagamento della galleria ‘Colle GIARDINO” : Anas comunica che la strada statale 4 ”Via Salaria” è temporaneamente chiusa a Rieti a causa di un allagamento all’interno della galleria ”Colle Giardino”. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. L'articolo Maltempo Rieti: chiusa la Salaria per allagamento della galleria ‘Colle Giardino” ...

Il GIARDINO delle api a Modica : Nasce il giardino delle api, domenica 8 aprile nell’orto sociale di Psichiatria a Modica. Sarà posizionata un'arnia per lo scambio naturale ecosistema

Così gli Orti Botanici ricreano il GIARDINO perduto dell'Eden : La natura si evolve estinguendosi. Prima ancora che la nostra specie comparisse si era già estinto il 99% delle specie mai esistite sul pianeta. Diverse estinzioni di massa cambiarono volto al mondo prima del nostro, quello stesso che ha creato le condizioni per la nostra comparsa, ma che alleva, in grembo, anche i più micidiali veleni, predatori e virus. L'uomo, a un certo punto della ...

QUALE GOVERNO?/ Nel buGIARDINO delle soluzioni ci vuole anche la - nuova - legge elettorale : Fare la legge elettorale e la legge di bilancio non basta. Il Paese ha bisogno di una maggioranza in grado di garantire crescita ed equità sociale.

Treviso - fermato il presunto omicida della coppia uccisa in GIARDINO : motivi economici : Treviso, fermato il presunto omicida della coppia uccisa in giardino: motivi economici Il movente economico è all’origine del duplice omicidio. Le due vittime sono state accoltellate l’1 marzo. A trovare i cadaveri la figlia che aveva dato subito l’allarme Continua a leggere L'articolo Treviso, fermato il presunto omicida della coppia uccisa in giardino: motivi economici proviene da NewsGo.