Al Bano | «Loredana mi ha lasciato | ma la colpa sembra solo mia»

AL Bano E ROMINA POWER TORNANO INSIEME? / Foto - Loredana Lecciso festeggia il compleanno della figlia : Al BANO e ROMINA POWER TORNANO INSIEME? Un'amica fraterna di lui smorza l’entusiasmo degli estimatori mentre Jolanda Carrisi fa una particolarissima richiesta…(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:08:00 GMT)

Tra Al Bano-Romina e Loredana Lecciso spunta un’altra donna : ecco cos'ha detto Video : Il cosiddetto triangolo amoroso composto da Al Bano, Romina e Loredana [Video] continua ad infiammare il #Gossip. Nelle ultime ore, però, la vicenda si è arricchita ancora di più grazie alla testimonianza di un'altra persona. Stiamo parlando di Paola Picilli, l'amministratore delegato di Fluendo Production, nonché cara amica del Maestro Carrisi. Per quale motivo quest'altra donna ha deciso di parlare di quanto sta accadendo al cantautore ...

AL Bano E ROMINA POWER/ Il Leone di Cellino torna a The Voice e Loredana Lecciso... : Al BANO e ROMINA POWER ancora al centro del gossip: lo scontro con Loredana Lecciso continua, ecco cosa pensa del possibile ritorno di fiamma Giovanni Ciacci.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:28:00 GMT)

Al Bano e Loredana Lecciso : il veto di Romina Power : Se n’è parlato così tanto che sembra non manchi alcun dettaglio nella storia tra Al Bano e Loredana Lecciso. Lui sempre schivo è addirittura intervenuto in diretta telefonica a Storie Italiane per mettere la parola fine ai pettegolezzi e a una storia che più mediatica non si può. Lei è andata da Barbara D’Urso per controribattere e accusare Al Bano e Romina di aver anticipato i tempi presentandosi insieme a Ballando con le stelle ...

AL Bano E ROMINA POWER/ Veto su Loredana Lecciso : la guerra è ufficialmente aperta - ecco perché : Al BANO e ROMINA POWER ancora al centro del gossip: la cantante pone un Veto sull'argomento Loredana Lecciso per rilasciare interviste a televisioni e giornali.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Al Bano e Romina Power/ Foto - il veto su Loredana Lecciso : Al Bano e Romina Power ancora al centro del gossip: la cantante pone un veto sull'argomento Loredana Lecciso per rilasciare interviste a televisioni e giornali.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:47:00 GMT)

AL Bano E ROMINA POWER/ "Loredana Lecciso è stata invitata al matrimonio di mia figlia Cristel ma... " : A Pomeriggio 5 si è parlato del triangolo formato da Al BANO, ROMINA e Loredana Lecciso. Patrizia Groppelli ha difeso la seconda moglie del cantante pugliese.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:36:00 GMT)

AL Bano E ROMINA POWER/ Riavvicinamento in atto? La reazione di Loredana Lecciso (Pomeriggio 5) : A Pomeriggio 5 si è parlato del triangolo formato da Al BANO, ROMINA e Loredana Lecciso. Patrizia Groppelli ha difeso la seconda moglie del cantante pugliese.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 16:23:00 GMT)

Al Bano e Romina Power/ Loredana Lecciso è stata trattata male? Le parole di Patrizia Groppelli (Pomeriggio 5) : A Pomeriggio 5 si è parlato del triangolo formato da Al Bano, Romina e Loredana Lecciso. Patrizia Groppelli ha difeso la seconda moglie del cantante pugliese.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:37:00 GMT)

Loredana choc : 'Romina Power ha fatto ammalare AlBano' Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip [Video] che oggi si interesseranno al triangolo amoroso tra #Loredana Lecciso, #Albano Carrisi e Romina Power. Le ultime novita' svelano che la showgirl leccese ha pesantemente attaccato l'ex moglie del Leone di Puglia in una nuova intervista al settimanale Oggi. Ecco cosa ha detto. Gossip: Loredana Lecciso, è guerra contro Romina Power Le notizie di gossip [Video]svelano che il triangolo ...

Loredana choc : 'Romina Power ha fatto ammalare AlBano' : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip che oggi si interesseranno al triangolo amoroso tra Loredana Lecciso, Albano Carrisi e Romina Power. Le ultime novità svelano che la showgirl leccese ha pesantemente attaccato l'ex moglie del Leone di Puglia in una nuova intervista al settimanale Oggi. Ecco cosa ha detto. Gossip: Loredana Lecciso, è guerra contro Romina Power Le notizie di gossip svelano che il triangolo amoroso tra ...

AL Bano E ROMINA POWER/ Loredana Lecciso all'attacco - lei replica con una provocazione... (Pomeriggio 5) : A Pomeriggio 5 il triangolo formato da Al BANO, ROMINA e Loredana Lecciso, che sulle pagine di un noto settimanale ha accusato la sua rivale di essere la responsabile del malore di Al BANO.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:15:00 GMT)

“Ma sapete cosa gli ha fatto Romina ad Al Bano?”. Loredana Lecciso al vetriolo contro la Power : “Chiedete a lei perché si è ammalato…” : Non sembra placarsi il triste teatrino tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. I tre, probabilmente disgustati dal clamore mediatico che si amplifica giorno dopo giorno (anche grazie ai salotti dei programmi di attualità trash) non riescono a uscire da quello che è un gioco delle parti in cui è praticamente impossibile uscirne. L’ultima uscita, solo in ordine di tempo è quella capitata a Pomeriggio 5 in cui si parla della ...