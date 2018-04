Aida Nizar Lacrime e sfogo in diretta | Sono stata male perché ho avuto

Gf - Baye Dame : "Quando esco denuncio Aida Nizar. Le tolgo tutti gli spicci" : Dopo il durissimo scontro con Aida Nizar , sembrava che Baye Dame si fosse pentito per le dure parole e per i gesti spropositati, peccato che quel pentimento sia durato soltanto qualche ora. Nei ...

MARCO FERRI/ Confronto con Aida Nizar? La verità sulle presunte avance rifiutate (Grande Fratello 2018) : MARCO FERRI entra nella Casa del Grande Fratello per incontrare Aida Nizar: sarà scontro con lei o la difenderà dalle pesanti accuse dei suoi coinquilini?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:43:00 GMT)

Grande Fratello - Alberto critica Aida Nizar : “Ti fa male la verità” : Alberto Mezzetti contro Aida Nizar: è scontro al GF 15 Stasera andrà in onda la terza attesissima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, e ne succederanno davvero di tutti i colori. Difatti proprio ieri Barbara d’Urso a Domenica Live ha annunciato che la trasmissione inizierà immediatamente a parlare del caso Baye Dame e Aida Nizar. Come tutti sapranno ormai a menadito, i due hanno litigato furiosamente qualche giorno fa. ...

Aida Nizar altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : Leggendo le curiosità su peso e altezza di Aida Nizar potrete dire di sapere veramente tutto su questa concorrente del Grande Fratello 2018: sicuramente conoscete le esperienze televisive che ha avuto in Spagna, per niente - o quasi - le informazioni che la riguardano da vicinissimo. È tra i personaggi del reality show di Canale 5 più chiacchierati, e non senza ragione: è al centro dell'attenzione mediatica per il suo carattere esuberante e per ...

Grande Fratello - “secchi di urina e acido contro Aida Nizar” : ecco il manuale del bullismo in tv. Ma per lo share tutti zitti : Per qualche punto di share in più accettiamo davvero di tutto, ma il bullismo proprio no. Al Grande Fratello 15 va in scena l’intollerabile aggressività del branco maschile e ad autori e produzione chiediamo di darci velocemente un taglio. A uomini che inneggiano di gettare addosso a una donna dell’urina, o addirittura dell’acido, così per scherzare sia mai, giusto per mostrare chi comanda, si deve indicare la porta d’uscita. Subito, ...

Grande Fratello - secchi di urina e acido contro Aida Nizar : ecco il manuale del bullismo in tv. Ma per lo share tutti zitti : Per qualche punto di share in più accettiamo davvero di tutto, ma il bullismo proprio no. Al Grande Fratello 15 va in scena l’intollerabile aggressività del branco maschile e ad autori e produzione chiediamo di darci velocemente un taglio. A uomini che inneggiano di gettare addosso a una donna dell’urina, o addirittura dell’acido, così per scherzare sia mai, giusto per mostrare chi comanda, si deve indicare la porta d’uscita. Subito, ...

ESPULSIONI GRANDE FRATELLO 15/ Chi verrà squalificato? La rivolta : il piano per eliminare Aida Nizar : ESPULSIONI GRANDE FRATELLO 2018, chi verrà squalificato dalla Casa? Si attendono sanzioni e pure qualche rivolta: tutti con Baye Dame e spunta un piano contro Aida Nizar...(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:33:00 GMT)

Aida Nizar/ La concorrente spagnola avrà la sua rivincita? (Grande Fratello 2018) : Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello 15, Aida Nizar è stata presa di mira da gran parte dei concorrenti. Questa sera saranno annunciati provvedimenti disciplinari.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:45:00 GMT)

Chi è Aida Nizar? Biografia - età e vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Aida Nizar? La stiamo seguendo come concorrente del Grande Fratello 2018, ma qualche settimana prima di entrare nella casa del reality show si parlava di lei come nuova naufraga dell'Isola dei famosi. Non è più partita per l'Honduras, ma è stata accolta da Barbara d'Urso nelle sue trasmissioni e da questo al diventare una concorrente del GF 15 il passo è stato breve; ha realizzato il suo sogno di fare televisione in Italia, ma chissà se ...

Alessia Prete/ Aida Nizar ritenuta responsabile per il malore dei giorni scorsi (Grande Fratello 2018) : Alessia Prete, Grande Fratello 2018: la concorrente torinese si è ripresa dal malore dei giorni scorsi, Aida Nizar ritenuta responsabile per l'accaduto? (Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:53:00 GMT)

CRISTIANO MALGIOGLIO/ Si schiererà con Aida Nizar o con Baye Dame? (Grande Fratello 2018) : CRISTIANO MALGIOGLIO chiederà che vengano presi provvedimenti contro Baye Dame? L'opinionista contro l'eccessiva aggressività del concorrente del Grande Fratello.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:32:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta e eliminati : il caso Aida Nizar - Baye Dame e Favoloso squalificati? (30 aprile) : Grande Fratello 2018, Diretta terza puntata: eliminati e il caso Aida Nizar, Baye Dame Dia e Luigi Mario Favoloso squalificati? In arrivo provvedimenti molto duri da parte di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Marco Ferri al Grande Fratello : confronto in diretta con Aida Nizar? : Grande Fratello 15: Marco Ferri si confronta domani con Aida Nizar? Il vip che domani entrerà nella Casa del Grande Fratello sarà Marco Ferri, che molto probabilmente si confronterà con la sua nemica Aida Nizar. I due hanno infatti molte questioni in sospeso nate dalla loro ultima esperienza televisiva in comune: il Grande Fratello Vip spagnolo. In quell’occasione, stando a quanto detto da Aida a Domenica Live, il figlio dell’ex ...

Aida Nizar - Baye Dame espulso?/ L'italo-senegalese : "La denuncio e le levo tutti i soldi" (Grande Fratello) : Aida Nizar, Baye Dame espulso? Il concorrente senegalese del Grande Fratello 2018 chiede la squalifica della spagnola o uscirà lui. Barbara d'Urso furiosa: le anticipazioni a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:53:00 GMT)