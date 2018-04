“Ahi | ahi…” Amici | Maria De Filippi stupisce Nell’ultima puntata del Talent | Queen Mary

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 aprile 2018)Dele imbrocca sempre tutte. I suoi programmi fanno sempre il pieno di ascolti e con il serale dista ottenendo un grandissimo successo. L’ultimadelha visto in gara cantanti e ballerini, ma anche ospiti molto amati dal pubblico, come Emma Marrone. La cantante salentina è stata anche protagonista di un siparietto comico con Geppy Cucciari. In studio c’erano Stefano de Martino, reduce dalle fatiche dell’Isola dei Famosi, e Marco Bocci, entrambi ex di Emma. La cosa ovviamente è stata fatta notare e il pubblico ha potuto godere di un simpatico scambio di battute tra le due donne. Ma ovviamenteha rubato la scena a tutti. La conduttrice del programma si distingue sempre per il suo stile impeccabile e molto sobrio. Questa volta, però, la moglie di Maurizio Costanzo si è fatta notare per un dettagli decisamente ...