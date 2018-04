: Agrigento, tormentava l'ex: arrestato - NotizieIN : Agrigento, tormentava l'ex: arrestato - zazoomblog : Agrigento: tormentava la ex arrestato per stalking - #Agrigento: #tormentava #arrestato - telodogratis : Agrigento: tormentava la ex, arrestato per stalking -

I Carabinieri hannoun uomo di 36 anni, nell'Agrigentino, che era diventato l'incubo della sua ex fidanzata, una 40enne vittima di ripetute molestie e minacce. Incurante del divieto di avvicinare la vittima, il 36enne ha continuato a minacciare la donna e i militari lo hanno colto in flagranza proprio sotto l'abitazione dell'ex fidanzata. L'Autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa della udienza di convalida.(Di lunedì 30 aprile 2018)