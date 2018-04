Agrigento : tormentava la ex - arrestato per stalking : (Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – tormentava la ex fidanzata: finisce in manette per stalking. Accade nell’agrigentino, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni. L’uomo, come dicono i militari, era “diventato l’incubo della sua ex fidanzata, una donna 40 enne, ormai stanca ed impaurita dalle ripetute molestie e minacce subite”. “Dopo le prime denunce, l’uomo era stato sottoposto al ...