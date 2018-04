Agli Incontri con le eccellenze Amato parla di Costituzione

Biella : Incontri con l'autore - in biblioteca le poesie in piemontese di Luigi V Agli o : Le poesie in lingua piemontese di Luigi Vaglio sono le protagoniste dell'appuntamento di venerdì 27 aprile con la rassegna " Incontri con l'autore " alla biblioteca Civica. Nelle sale di piazza Curiel, ...

M5S - via Agli Incontri per le presidenze «Ai partiti chiesta la Camera»|I papabili : «Abbiamo parlato di metodo, le presidenze saranno slegate dalle discussioni sulla formazione del nuovo governo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni. Vogliamo che alla Camera si parta con la delibera sui vitalizi»

Serie A CAgliari - Lopez : «Napoli? Per fortuna non lo incontriamo più» : Cagliari - Testa al Genoa, ma la sconfitta col Napoli non è facile da mandar giù. L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ci ha provato, alla vigilia della sfida di Marassi , domani ore 12.30, , ...