AG | quattro feriti in incendio fattoria | un ustionato grave

Matera - scontro tra tre auto nella notte : muoiono marito e moglie - altri quattro feriti : Tremendo scontro ieri sera alle 23: una coppia, marito e moglie, ha perso la vita. Altre quattro persone sono rimaste ferite.Continua a leggere

Paura a Padova - deraglia un convoglio del tram : quattro feriti lievi : Un convoglio del tram monorotaia di Padova è deragliato oggi, causando il ferimento lieve di quattro persone, portate precauzionalmente in ospedale. Il tram, per cause ancora da accertare, è uscito dalla propria sede, piegandosi sulla sinistra e finendo in un prato. Al vaglio dei tecnici la causa del deragliamento, avvenuto nei pressi del capolinea del mezzo, della Guizza. Il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, ha detto che ...

Milano violenta. Tutto in una notte : quattro aggressioni in luoghi diversi - 2 morti e 2 feriti : Un rumeno colpito al volto e morto per emorragia cerebrale, un bengalese ucciso a coltellate, un senza tetto ferito all'addome e infine una studentessa assaltata in centro: in poche ore, sempre a Milano, quattro gravi fatti di cronaca

LU : incidente fra quattro camion - 4 feriti : L'autostrada A2 è stata chiusa al traffico ieri sera sera per diverse ore a causa di un incidente avvenuto nei pressi della galleria di Eich (LU) e nel quale sono rimasti coinvolti quattro camion. quattro persone sono state ricoverate in ospedale.Il tamponamento a catena è avvenuto verso le 19.00, in un momento di forte traffico, precisa un comunicato odierno della polizia lucernese. Un camion con rimorchio non è riuscito a frenare in tempo ed ...

Usa - 3 morti e quattro feriti in una sparatoria a Nashville : attentatore si spoglia e fugge : Un uomo ha aperto il fuoco in un ristorante, ora è in fuga. Si tratterebbe del 29enne Travis Reinking. Secondo le autorità, l'uomo si sarebbe denudato prima di far perdere le proprie tracce.Continua a leggere

quattro giovani vercellesi feriti in un maxi incidente a Torino : Quattro amici vercellesi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni sono stati coinvolti, nella serata di ieri, venerdì 20 aprile, in un incidente avvenuto sulla tangenziale di Torino, all'altezza dello ...

Incidente spaventoso : due morti e quattro feriti gravi : Domenica di sangue sulla strada tra Colle e Passaggio di Bettona, in provincia di Perugia. Nello schianto sono rimaste coinvolte sei persone: due hanno perso la vita nell'...

Incendio al 50esimo piano della Trump Tower/ Video - un morto e quattro feriti in una delle icone di New York : Incendio al 50esimo piano della Trump Tower, Video, un morto e quattro feriti: il commento del presidente. Una persona è morta fra le fiamme nella famosa torre di New York(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:22:00 GMT)

Germania - furgone sulla folla a Munsterquattro morti - 20 feriti | Suicida l’autista : Germania, furgone sulla folla a MunsterQuattro morti, 20 feriti | Suicida l’autista Germania, furgone sulla folla a MunsterQuattro morti, 20 feriti | Suicida l’autista Continua a leggere

Gaza - nuovi scontri al confine con Israele : uccisi quattro palestinesi - 780 i feriti : Si aggrava il bilancio degli scontri con l'esercito israeliano presso la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico : un quarto manifestante palestinese è stato ucciso oggi negli scontri. Lo dice ...